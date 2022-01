Miami vs Duke – Resumo do jogo – 8 de janeiro de 2022

Durham, Carolina do Norte – – Cameron McGuestie Ele rebateu a bola pendurada no trânsito a 22,8 segundos do fim e Miami sobreviveu a um tiro na final para selar a vitória para surpreender o Duque No. 2 Duke 76-74 na noite de sábado.

Charlie Moore Ele ganhou 18 pontos e marcou sete vezes em sua carreira (13-3, 5-0 Atlantic Coast Conference), vencendo seu nono jogo seguido. Desta vez, após dias de rebote de 18 a menos para vencer Syracuse, Miami venceu no famoso Duke Indoor Cameron com uma atuação corajosa que os fez derrotar os defensores repetidamente em dribles ou chutes para trás, respondendo a cada empurrão do House Blue Demônios (12-2, 2-1).

Depois de um lance livre de Isaiah Wong Empurrando o Miami para a liderança por 76-74 com 8,0 segundos restantes, Duke teve duas chances de vencer. Inicialmente, Wendell Moore Jr. empurrou a bola e disparou um ponteiro triplo de perto do assento do duque, mas a bola ricocheteou na fronteira em um rebote fraco e voltou para o Blue Devils com 0,7 no relógio.

Na última peça, Moore entra em um aluno Trevor Keeles3, cujo desespero atingiu o limite, mas não estava particularmente perto de concluí-lo.

Isso fez com que os jogadores de Miami corressem para o meio do campo para comemorar e se misturassem a uma multidão de ralé, enquanto Moore simplesmente passava por aquela multidão com os braços erguidos vitoriosamente.

McGusty fez 14 pontos pelo Miami, que disparou 58% no segundo tempo.

estudante estrela Paulo Banchero Ele tem 20 pontos para liderar o Duke, incluindo duas cestas atrasadas e um roubo de bola crucial para criar sua própria imersão de transição que impulsionou o Blue Devils para uma vantagem de 74-71. Mas Moore respondeu com uma cesta que puxou o apito para reduzir a diferença para um com 33,3 segundos restantes.

Então, depois que Moore errou o empate e o lance livre, McGusty colocou o Miami à frente para sempre com sua cesta.

A grande imagem

Miami: Os furacões foram selecionados para terminar em 12º no ACC, mas o clube de Jim Larranaga revisou essas expectativas jogando desde o início de dezembro. O início de 4-0 do ACC foi apenas o segundo na história do programa e o primeiro desde 2013, enquanto a oitava jornada foi a melhor do programa desde a execução de 10-0 para o início da temporada 2017-18. Agora, os furacões estão chamando a atenção de todos e, como resultado, eles podem chegar à próxima pesquisa AP Top 25 na segunda-feira.

Duke: Os Blue Devils estavam jogando seu segundo jogo em casa esta semana, desde que voltaram de um hiato devido ao surto do COVID-19. Eles conseguiram uma vitória na terça-feira contra o Georgia Tech, embora o técnico Mike Krzyzewski tenha dito que o time precisaria de tempo para voltar ao topo após a dispensa. Os Blue Devils pareciam mais revigorados desta vez e foram atacados após o intervalo, mas o problema era mais que eles não puderam conter os pilotos de Moore e os furacões ou Cutters que lhes custaram isso.

o próximo

Miami: Os furacões ficam em seu estado natal para jogar um jogo na estrada, visitando a Flórida na terça-feira.

Duke: Os Blue Devils jogam seu próprio jogo de estrada visitando Wake Forest na quarta-feira.

