Meu novo brinquedo é um cabo USB-C com medidor de energia embutido

enquanto eu espero O adaptador que transformará minhas baterias de ferramentas elétricas DeWalt em um poderoso carregador de laptopAchei que poderia apresentá-lo a outra tendência USB-C interessante. Agora você pode comprar cabos USB-C de US $ 20 que vêm completos com seu próprio medidor de potência, permitindo ver a rapidez com que seus dispositivos estão carregando.

Comprei o meu há um mês – demorou para chegar – mas até agora estou impressionado! Nos últimos dois dias, tenho plugado em tudo para ver o quanto ele consome: 18W Meu Nintendo Switch V230-31 watts para mim Drone DJI Mini 22,5-3 watts para um dos Controladores PS5 DualSense54-65 watts para o XPS 15, até 99 watts para um MacBook Pro de 14 polegadas M1 ou um Skydio 2 Drone. Ou, até 0,5 W durante o carregamento enxuto Wise Bud Pro.

Na Amazon, os cabos são vendidos em grande parte por uma variedade de marcas como “WOTOBEUS“Yerfns” E “Chibovi”O produto que comprei parece surpreendentemente de alta qualidade. A pequena tela azul-petróleo e os conectores reversíveis brilhantes estão alojados em um cabeçalho de metal, conectado a um cabo trançado de alta qualidade com o que parece ser uma quantidade razoável de alívio de tensão – embora eu ainda não tenha testado o “35000+ bend life” ainda.

o que eu sou Eu fiz O teste é sua capacidade de medir a energia e conectá-lo a todos os dispositivos USB-C que minha família possui, incluindo uma variedade de carregadores. usando um matar watt E Medidor de potência USB-C destacável e separado Como linha de base, verifiquei sua precisão e se conseguia carregar meus dispositivos corretamente, em comparação com outros cabos.

Na maioria dos casos, o dinheiro era adequado, com algumas ressalvas importantes:

Ele Ela Somente Mostra watts, não volts e amperes. É um atalho útil, mas você pode aprender mais sobre dispositivos de teste USB-C autônomos Por menos de $ 11 ou $ 17 agora mesmo.

Você precisa conectar a extremidade da tela ao que está carregando se quiser um medidor. O carregamento continuará na outra direção, mas o medidor não é bidirecional.

Por algum motivo, algumas combinações de cabo e carregador tiveram resultados estranhos: meu MacBook Pro de 14 polegadas não carrega Absolutamente A partir de Bateria HyperJuice USB-C 100 W Ao usar este cabo, porém, ele estará bem carregado se você trocar a bateria por um adaptador ou este cabo por um cabo diferente.

O DJI Mini 2 também não carrega em velocidade máxima com este cabo e um dos meus quatro adaptadores USB-C, embora funcione bem com os outros três adaptadores e minhas duas baterias de 100W.

Meu adaptador USB-C para Lightning barato não funcionou com este cabo, então não pude testá-lo com um iPhone. Mas nunca tive esse problema com um testador USB-C independente e um cabo de carregamento USB-C para Lightning oficial da Apple.

Mas a maior ressalva é que é Não Cabo de dados de alta velocidade É adequado apenas para carregamento de alta velocidade. A taxa de transferência supera a antiga velocidade do USB 2.0 de 480Mbps, que está muito longe dos 5Gbps ou 10Gbps que você pode obter com o USB 3.1. Usando um bom cabo SuperSpeed ​​curto, consegui transferir um arquivo de 5GB para o meu computador de um SSD externo em apenas 17 segundos. Este cabo de carregamento levou dois minutos a mais (2:17) para concluir a mesma tarefa, limitando apenas 40 MB/s.

Isso parece ser uma limitação desses primeiros cabos, infelizmente, pois todos anunciam essa velocidade mais baixa – Então este novo j5create bidirecional Ele adiciona alguns outros recursos úteis à tela. Enquanto isso, o medidor de energia USB-C autônomo que comprei há vários anos me permite transferir dados em velocidade máxima sem problemas.

Nada disso é suficiente para me incomodar com este cabo, porque eu não tinha um bom cabo de carregamento longo capaz de taxas de dados USB 3 e carregamento de 100W para começar, e eu aprecio não ter que rastrear mais um dongle de medidor. Estou bem apenas para usá-lo para carregar e emparelhar um cabo diferente com meu SSD. Mas se você é realmente um conhecedor de PD USB-C, provavelmente sugiro que escolha uma escala autônoma.