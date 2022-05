Meta já está tornando seu metaverso mais simples – ou pelo menos menos confuso

As coisas já estão mudando no metaverso.

Meta vai animar espaços de eventos Do aplicativo Horizon Venues VR à plataforma Horizon Worlds em 6 de junho, essa não é a única mudança reservada para a plataforma emergente de VR.

Para começar, o Meta está se livrando do aplicativo independente Horizon Venues no mesmo dia, o que resultará em alguns grupos perdendo o acesso ao espaço do evento. Se você tem menos de 18 anos e mora fora dos EUA ou Canadá, por exemplo, não terá acesso ao recurso de novos lugares.

O mesmo vale para as pessoas que ainda estão jogando em seu antigo fone de ouvido Quest 1 VR: eles também perderão o acesso. No entanto, você ainda pode acessar os eventos via Aplicativo Oculus TV E Então você pode pegar replays mais tarde.

Jogadores fora dos EUA e Canadá não terão que esperar muito. A Meta também anunciou que o novo Horizon Worlds será lançado em outros países em algum momento deste verão.

Resposta média

Horizons Worlds foi lançado para todos os usuários Com mais de 18 anos em dezembro de 2021 e recebeu críticas mornas. Alguns críticos apreciaram o que a Meta está fazendo em sua primeira experiência global de realidade virtual. Horizon Worlds foi criticado por ser chato, gráficos medíocres e longos tempos de carregamento. A arena aberta de VR tem algumas ideias interessantes, mas acaba empalidecendo em comparação com outros títulos de VR.

Mas as críticas sem brilho não diminuíram o entusiasmo de Meta por Horizon Worlds. A empresa gastou muito dinheiro Para obter obras musicais famosas Nos estádios, como os Foo Fighters que já deram vários shows no espaço digital.

E Em uma postagem no blog de meados de abrilA Meta anunciou que permitirá que alguns criadores criem ativos para Horizon Worlds e os vendam por dinheiro real. No entanto, o post deixou de especificar quanto os criadores de conteúdo poderiam cobrar por seus ativos, e a Meta só mais tarde confirmou que levaria Reduzindo 47,5% das transações.

escritório virtual

A Meta não hesita em expandir para novos territórios. Ele basicamente pega uma página das regras do jogo da Microsoft com Projeto Cambria. Assim como o HoloLens 2 da Microsoft, o Project Cambria será um headset de realidade virtual. Mas em vez de se concentrar em áreas industriais ou médicas, O novo headset Meta será para trabalhadores de escritório. Em vez de se reunir no Slack, o ideal é colocar o Project Cambria para realizar uma reunião em um mundo digital.

Mas a maior parte do que se sabe sobre o projeto Cambria foi por meio de vazamentos e declarações ocasionais do CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Como a atualização Venues, o mundo não conhecerá todo o seu potencial até o dia do lançamento.