Meta agradece à Apple por trazer mais emoção à sua conferência de realidade virtual

Com a Apple anunciando seu headset de realidade mista Vision Pro em junho, houve mais novidades na conferência Meta’s Connect esta semana.

“Definitivamente há curiosidade com a entrada da Apple no mercado”, disse Tom Symonds, CEO da empresa de realidade virtual Immerse, sediada no Reino Unido.

O mais recente headset Quest 3 VR da Meta custa a partir de US$ 499, US$ 200 a mais que seu antecessor, mas significativamente mais barato que o dispositivo da Apple.

Andrew Bosworth, diretor de tecnologia do Facebook, fala durante um evento Meta Connect na sede da Meta em Menlo Park, Califórnia, em 27 de setembro de 2023. Josh Edelson | AFP | Imagens Getty

Na conferência anual Connect da Meta esta semana, que se concentrou na realidade virtual e no mundo do Metaverso, havia uma palavra na boca de todos: Apple. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, estava animado para lançar o headset Quest 3 VR de sua empresa, que custa a partir de US$ 499 e começará a ser comercializado em outubro. Sua empresa elogiou o crescimento de sua loja de aplicativos de realidade virtual – Quest Store – que eu nasci Atingiu US$ 2 bilhões em vendas desde sua estreia em 2019, acima dos US$ 1,5 bilhão que a empresa anunciou no ano passado durante a conferência. A grande diferença deste ano em relação ao evento de 2022 é que os participantes terão uma imagem muito mais clara da próxima entrada da Apple no mercado de VR. A fabricante do iPhone anunciou em junho o headset de realidade mista Vision Pro por impressionantes US$ 3.499 quando estiver à venda no próximo ano. Embora esta seja a primeira grande incursão da Apple na realidade virtual, o domínio de longa data da empresa em hardware de consumo premium e sua reputação vencedora de hardware criaram um burburinho que faltava nos eventos anteriores da indústria da Meta. Espera-se que VR e realidade mista continuem sendo nichos de mercado nos próximos anos, mas conversas com quase uma dúzia de participantes reunidos na sede da Meta em Menlo Park, Califórnia, esta semana, mostram que o tom está mudando para desenvolvedores e empresas de VR em relação à escalabilidade. indústria. READ Boss Marie é a próxima lutadora de DLC de Skullgirls 2nd Encore “Definitivamente há curiosidade com a entrada da Apple no mercado”, disse Tom Symonds, CEO da empresa de realidade virtual Immerse, sediada no Reino Unido. “A Apple sempre foi capaz de casar hardware e software de maneira perfeita.” Antes de a Apple anunciar o Vision Pro, a indústria de VR estava passando por uma minicrise de identidade, à medida que os capitalistas de risco retiravam seus investimentos Investimentos Junto com o declínio da Web3 e de projetos de criptografia relacionados. Entretanto, a Meta tem vindo a perder milhares de milhões de dólares por trimestre na construção da sua visão de recuperação, e Zuckerberg não demonstrou interesse em abrandar, frustrando muitos investidores de Wall Street que vêem apenas custos crescentes.

O CEO da Apple, Tim Cook, está ao lado do novo fone de ouvido Apple Vision Pro. Justin Sullivan | Notícias da Getty Images | Imagens Getty

Embora o produto da Apple só esteja à venda dentro de vários meses e não esteja claro quantas pessoas vão querer ou poderão comprá-lo, a entrada da empresa deu um senso de legitimidade a alguns dos esforços da Meta. Além de apresentar esta semana seus mais recentes fones de ouvido, a Meta estreou a mais recente versão dos óculos inteligentes da Ray-Ban, desenvolvidos em colaboração com a EssilorLuxottica. Os novos óculos, que custarão US$ 299 quando estiverem disponíveis para compra em 17 de outubro, usam o software de IA da Meta por meio de um smartphone para que as pessoas possam identificar pontos de referência ou traduzir pontos de referência ao olhar para coisas diferentes.

Anish Kulkarni, diretor de tecnologia da empresa de treinamento em realidade virtual Striver, disse que teria sido uma “enorme perda de confiança” se a Meta tivesse parado de investir tanto para impulsionar o mercado de VR. “Mita paga a modelo, e quem tem dinheiro para pagar a modelo?” Kulkarni disse. Ele acrescentou que embora as vendas de US$ 2 bilhões da App Store “possam não parecer muito em comparação com a Apple Store”, é um número grande e importante. A Apple tem um mercado gigante – US$ 1,1 trilhão em faturamento e vendas de desenvolvedores em 2022 – devido à popularidade de seus aplicativos para iPhone e iPad. READ Doodles surpresa e ovos de Páscoa para procurar Josette Seitz, desenvolvedora de realidade mista da empresa de impacto social Baltu Technologies, disse que a Apple poderia ter a vantagem de cortejar empresas que já utilizam seus produtos, como aquelas que usam iPads para ajudar na manutenção e outros serviços relacionados. A empresa, que atualmente fornece iPads aos trabalhadores de campo para inspeções ou tarefas semelhantes, poderia fazer uma transição fácil para o Vision Pro, mais envolvente, devido à interoperabilidade dos dispositivos, disse ela. Com seu preço mais alto, o Vision Pro provavelmente será um produto empresarial, disse Seitz. Independentemente disso, é importante ter mais participantes no mercado. “Não deveria haver apenas uma empresa”, disse ela. “Não podemos ter isso como um sistema de monopólio.” Gaspar Ferrero, desenvolvedor da empresa de realidade virtual Coal Car Studios, chamou o preço do Vision Pro de “insano” e disse que a Apple estava fazendo uma “grande aposta”. “As empresas certamente aceitarão a aposta”, disse Ferrero, observando que algumas empresas gastarão em dispositivos Apple devido à reputação e ao prestígio da empresa. Meta ainda enfrenta seus próprios desafios. A empresa lutou para trazer a VR para o mercado, apesar do longo início, e a Ferrero não tinha certeza de que as melhorias do Quest 3 em relação ao Quest 2, que era US$ 200 mais barato, seriam suficientes para conquistar novos clientes que não eram membros do setor ou desenvolvedores. “O consumidor em geral provavelmente terá um dilema: devo gastar mais US$ 200 neste outro dispositivo?” Ferrero disse. Uma das maiores melhorias do Quest 3 em relação à versão anterior é o chamado recurso “crossover”, que converte o campo de visão de uma pessoa em formato digital, permitindo que imagens de computador sejam sobrepostas ao mundo físico. Observar o ambiente físico usando o Quest 2 provou ser uma experiência embaçada e sem cores, mas com o Quest 3 é muito mais claro e deve ser muito mais divertido de usar. READ Google aumenta o preço do Nest Aware e do Aware Plus Para os desenvolvedores, isso se traduz na capacidade de criar conteúdo mais atraente e experiências visualmente envolventes que fundem os mundos físico e digital, disse Ferrero.