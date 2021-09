Melissa O’Connor de Longford ajuda a República da Irlanda a uma vitória amistosa internacional sobre Portugal em Lisboa

Um golo agradável do diácono Lynch ajudou as mulheres irlandesas com menos de 19 anos, incluindo Melissa O’Connie, de Melbourne, que derrotou Portugal por 1-0 num amigável internacional em Lisboa.

Portugal WU19 ………………… 0

República da Irlanda WU19 ….. 1

Com o pôr-do-sol na sede da FA portuguesa, a equipa vestida de verde sentiu-se mais à vontade para tomar a decisão acertada e proteger a zona longe da bola.

O técnico Dave Connell renovou seu time com 11 mudanças no time que começou a derrota por 2 a 1 para a Noruega nos três primeiros jogos do mini-torneio na quinta-feira.

Muitos novos rostos ficaram impressionados, incluindo a goleira Savannah Duffy, que fez sua estreia no time, enquanto a dupla de zagueiras era Jenna Slatery e Abby Tuttle.

Slaughter, que causou um rebuliço tardio para o United na SSE Air Women’s National League, venceu os desafios aéreos, quebrou o jogo e jogou tudo cedo em Portugal, Irlanda.

Sem melhorar a visão, Portugal fez quatro alterações após o intervalo, mas Slaughter não mostrou sinais de cansaço porque estava a bloquear todos os ataques.

A Irlanda não pressionou todo o jogo, mas conseguiu aproveitar as alterações e elevar o relvado com os habituais de uma equipa treinada por Connell.

Aos 52 minutos, Nicole McNamara e Emily Corbett juntas ganharam uma cobrança de falta da esquerda e giraram a bola para a área, mas o taco afastou os zagueiros dele com uma jogada brilhante. .

Pouco depois do gol, Lynch tirou da área a zagueira portuguesa Ana Cruz, controlou a bola e pegou Cruz e Jonah Fraser antes de finalizar no canto inferior da rede.

Portugal tentou revidar, mas Duffy fez algumas economias importantes que não puderam superar e as substituições tardias feitas pela Irlanda deram-lhes alguma energia e estabilidade em tempo hábil.

O próximo jogo é contra a Dinamarca, na segunda-feira. Observe isso como um desempenho impressionante e flexível.

República da Irlanda: Duffy; O’Connor, Slaughterhouse (de Doherty 77), Tudil (Devani 77), O’Sullivan; Lynch (Brennan 77), Reynolds (Mangan 90), Slevin (Kinneyvi 77), McNamara, Corbett (Watkins 67); E. Doherty (McLaughlin 67).

Portugal: எஸ்குரியாவோ; Pressressa, Rodriguez, Jay Silva, Cruz; Oliveira, Tantas, Kyoto, Labcoat; M. Silva, Malta.

Juiz: Theresa Oliveria (Portugal).