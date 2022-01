Melhores ofertas baratas de fones de ouvido com cancelamento de ruído no momento

Com muito mais pessoas trabalhando em casa do que costumavam, possuir um bom par de fones de ouvido com cancelamento de ruído é mais atraente do que nunca. No entanto, eles podem ser caros e difíceis de comprar devido à variedade de modelos disponíveis, muitos dos quais atendem a diferentes estilos de vida e prioridades. Alguns são mais adequados para viagens longas, enquanto outros são perfeitos para sessões de multitarefa e maratonas de audição.

É por isso que selecionamos esta lista das melhores ofertas em fones de ouvido com cancelamento de ruído. Aqui você encontrará vendas de todos os tipos de fones de ouvido intra-auriculares e intra-auriculares, todos projetados para eliminar o ruído externo, mas com seus próprios pontos fortes e fracos. E se você quiser pesquisar mais antes de tomar uma decisão de compra, montamos um guia para Os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído, que pode ajudá-lo a decidir o que é certo para você.

Destaques em toda a gama Modelo lista de preços preço de venda revendedores Modelo lista de preços preço de venda revendedores AirPods Max $ 549 $ 479 Amazonas Sennheiser Momentum Wireless 3 $ 399,99 $ 241 Adorama Sony WH-1000XM4 $ 399,99 $ 348 (com banco de potência de 20800mAh e pano de microfibra) Adorama Beats Studio 3 sem fio $ 349,99 $ 199,00 Amazonas Fones de ouvido Microsoft Surface 2 $ 249,99 US$ 230,99 Walmart Microsoft Fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose 700 $ 399 $ 379 Amazonas melhor compra Bose Quiet Comfort 35 II $ 349 $ 299,99 melhor compra alvejando bate solo pro $ 299,95 $ 129 melhor compra

Ofertas Sony WH-1000XM4

O WH-1000XM4 da Sony é nossa escolha abrangente para Os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído. Eles oferecem excelente cancelamento de ruído, boa qualidade de áudio e som e a capacidade de emparelhar com dois dispositivos simultaneamente. Você também pode usá-los por longos períodos de tempo, pois as almofadas de pelúcia os tornam confortáveis ​​de usar pelo tempo que você precisar. Pode durar até 30 horas com uma única carga e pode ser carregado via USB-C.

Durante a Black Friday e a Cyber ​​Monday, vimos os fones de ouvido de US$ 349,99 cair para US$ 248 – seu preço mais baixo até agora. Eles ficaram perto desse preço durante toda a temporada de festas, mas, infelizmente, muitos varejistas encerraram as vendas. No entanto, alguns varejistas oferecem ofertas de pacotes que ainda valem a pena considerar.

Imediatamente, Adorama Você empacota o WH-1000XM4 com uma bateria de 20.800mAh e um pano de limpeza de microfibra por US$ 348. O banco de energia da Mophie geralmente é vendido por US $ 39,95, então este pacote é estimado em cerca de US $ 390. Se você não se importa com a bateria ou prefere comprar em outro lugar, Amazonas E fotos B&H . Eles também vendem fones de ouvido por US$ 348. Leia nossa revisão.



Ofertas máximas de AirPods da Apple

Se você está procurando a melhor qualidade de som que pode obter em um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído, recomendamos o AirPods Max. Os fones de ouvido combinam perfeitamente com outros dispositivos da Apple e soam muito bem, especialmente com o recurso de som surround da Apple, que permite uma experiência mais imersiva ao ouvir ou assistir a um conteúdo específico. Eles também promovem o melhor modo de transparência de todos os fones de ouvido da nossa lista, com uma qualidade de construção incrível graças a um design premium que faz escolhas para alumínio, aço e tecido em vez de plástico.

Por US $ 549, esses fones de ouvido são bastante caros, mas temos visto muitos descontos ultimamente. Agora, Amazônia AirPods Max é vendido por US$ 479, que é cerca de US$ 50 a menos do que o nosso melhor até o momento e o preço de venda recorde. fotos B&H . Ofereça o mesmo desconto, mas apenas em prata E Cor de rosa Modelos. a Cor verde E azul as versões custam US$ 489, enquanto a versão . espaço cinza O conjunto custa R$ 499. Leia nossa revisão.



Sennheiser Momentum Wireless 3 oferece

Se você não é usuário da Apple e está procurando um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído que soem bem, o Momentum Wireless 3 da Sennheiser é sua melhor escolha. Descobrimos que ele tem um som de graves detalhado e rico e um design elegante de inspiração retrô, e também é muito confortável de usar – mesmo com óculos. Embora o cancelamento de ruído possa não rivalizar com os outros modelos da nossa lista, eles compensam isso com recursos de software convenientes, como crossovers de ambiente e um equalizador de áudio personalizável. Além disso, ao contrário de muitos outros fones de ouvido, ele se integra ao dispositivo de rastreamento de localização, o Tile.

Os fones de ouvido geralmente são vendidos por US$ 399,99, mas muitos varejistas os vendem por US$ 241 desde a Black Friday. Agora, porém, só Adorama Eles têm por US $ 241 (e apenas em preto). Isso é quase metade do preço normal, economizando US $ 159. Leia nossa revisão.



Ofertas do Microsoft Surface Headphones 2

Multitarefa irá apreciar o Microsoft Surface Headphones 2 porque eles oferecem suporte Bluetooth multiponto excelente e confiável. Você pode emparelhá-lo perfeitamente com vários dispositivos, permitindo que você faça malabarismos com o conteúdo e alterne para frente e para trás ao mesmo tempo. Esses fones de ouvido também oferecem controles de cancelamento de som e ruído fáceis de usar, com melhor qualidade e duração de bateria muito melhor do que seu antecessor. Embora o cancelamento de ruído não seja tão eficaz quanto Bose e Sony, eles ainda silenciam o ruído externo o suficiente para que você possa se concentrar.

Durante a Black Friday, o Surface Headphones 2 da Microsoft caiu de US$ 249,99 para US$ 162,49, o que é quase metade do preço de varejo normal. No momento, não estamos vendo grandes ofertas semelhantes, mas você ainda pode obter um par por US $ 230,99 em MicrosoftE Walmart, E Amazonas. Observe, no entanto, que a oferta disponível no Walmart é vendida e enviada pela Microsoft. Leia nossa revisão.



Bose Noise cancelando 700 fones de ouvido

Se você planeja usar os fones de ouvido com frequência para fazer chamadas de voz, os fones de ouvido com cancelamento de ruído 700 da Bose são a melhor opção nesta lista para fazer isso. Possui excelente qualidade de chamada, o que significa que todos na sua chamada de Zoom poderão ouvi-lo alto e claro, e oferece excelente cancelamento de ruído com som satisfatório. Como o QC45, os ouvidos também podem ser conectados a dois dispositivos simultaneamente, mas não podem ser dobrados e oferecem apenas 20 horas de duração da bateria, o que também é menor do que os outros fones de ouvido desta lista oferecem.

Vimos vários descontos da década de 1970 no ano passado, com o melhor deles atingindo uma baixa histórica de US $ 299. Mas ultimamente, não temos visto vendas tão altas. Amazon estava vendendo por US $ 379 Em vez de US$ 399 nos últimos seis meses, e patrão E melhor compra Eles atualmente vendem fones de ouvido pelo mesmo preço. Leia nossa revisão.



Outras ótimas ofertas de cancelamento de ruído que valem a pena conferir

Ofertas do Beats Studio 3

Enquanto Não podemos recomendar Estes são para qualquer pessoa fora do ecossistema da Apple, o Beats Studio 3 Wireless pode ser uma alternativa conveniente se você quiser um par de fones de ouvido da Apple, mas achar o AirPods Max um pouco caro. Confortável de usar, o Beats Studio 3 se dobra para dentro para facilitar o armazenamento e possui o chip sem fio W1 de última geração da Apple, que permite conectar e alternar rapidamente entre dispositivos Apple. Observe, no entanto, que, ao contrário dos construídos com o chip H1 mais recente da Apple, os fones de ouvido não possuem suporte Siri mãos-livres. Ele também carrega através de uma porta Micro USB em vez de uma porta Lightning ou USB-C.

Eles definitivamente estão mostrando sua idade neste momento – eles foram lançados em 2017, afinal – mas por enquanto A partir de $ 199 na Amazon A escolha das cores. Leia nossa avaliação.



Oferece Bose Quiet Comfort 35 II

Se fosse Último QuietComfort 45 Se você estiver sem orçamento, seu antecessor com cancelamento de ruído continua sendo uma ótima alternativa acessível. Como os modelos Bose mais recentes, o QuietComfort 35 II é confortável e leve. Ele também vem com vários recursos louváveis, incluindo boa qualidade de som e a capacidade de alternar perfeitamente entre dois dispositivos emparelhados.

Enquanto o preço do adesivo é de US $ 349, o QC35 II está à venda por um preço muito mais baixo. Na verdade, até recentemente, nós os víamos por tão baixo quanto $ 179. Agora, porém, alvejando Os fones de ouvido são vendidos por apenas US$ 299, cerca de US$ 30 a menos que os fones de ouvido Bose QC45 atualmente à venda.



Ofertas do Beats Solo Pro

quando Verificamos pela primeira vez Beats Solo Pro Em 2019, descobrimos que os fones de ouvido da Apple bem projetados oferecem cancelamento de ruído eficaz, boa durabilidade, longa duração da bateria e um perfil de áudio bem equilibrado. Enquanto o preço do adesivo era de US$ 299,95, A Best Buy está atualmente vendendo-os em azul e vermelho por US $ 199,99. Observe-se, porém, este Os fones de ouvido já foram descontinuados. Como resultado, a Apple não os vende mais, e os varejistas que os vendem – como a Best Buy – provavelmente não continuarão a estocá-los no futuro.



