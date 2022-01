Melhor enfermeira de Portugal despedida – Portugal News

Os enfermeiros “precisam de um emprego, não de uma passagem aérea” para evitar que os profissionais emigram para outros países.

Desde o início do surto em março de 2020, especialmente no segundo semestre do ano passado, mais de 2.000 enfermeiros foram convidados a deixar Portugal.

Segundo dados divulgados hoje pela Ordem dos Enfermeiros (OE): “Só no ano passado [2021], O número total de enfermeiros que manifestaram o desejo de emigrar equivale a um terço dos novos enfermeiros formados anualmente pelas escolas portuguesas.

A Ordem dos Enfermeiros recebeu 2.413 pedidos de autuações para efeitos de imigração.

De acordo com os dados, foram feitas 1.230 solicitações em 2020 e 913 em 2021, principalmente no segundo semestre do ano passado, quando a OE diz que era “hora de milhares de enfermeiros saírem da escola para o mercado de trabalho”.

“Assim, quando for até junho [2021] Houve 277 pedidos de emissão de avisos, subindo para 636 entre junho e dezembro”, disse o OE.

“Os países europeus que realizaram as campanhas de recrutamento mais agressivas nos últimos dois anos continuam a ser selecionados pelos enfermeiros portugueses, sobretudo a Suíça, mas os Emirados Árabes Unidos recebem cada ano mais especialistas portugueses”.

Depois da Suíça, Espanha e Reino Unido, apesar do Brexit, foram os principais locais selecionados pelos enfermeiros portugueses em 2021.

“Apesar da longa escassez de enfermeiros em Portugal, estes números mostram a continuação da tendência de imigração de enfermeiros. Nos últimos dois anos, nos momentos mais críticos da epidemia, chegámos ao ponto em que queremos contratar enfermeiras.

Nesse sentido, Ana Rita Gavaco, da Pastonaria, insiste que é urgente dar condições dignas aos enfermeiros, não contratos de quatro meses, mas dar-lhes uma carreira e não uma passagem aérea. Descubra o que cada partido tem no seu plano de saúde, especialmente para os enfermeiros, e a urgência de encontrar formas de proteger os enfermeiros em Portugal, já preconizados pela Organização Mundial de Saúde.