Meghan, Duquesa de Sussex, discute licença familiar paga

Meghan, Duquesa de Sussex, estreou na terça-feira por volta de Ela fez campanha por licença familiar remunerada A luta pela igualdade de gênero na América corporativa e sua saúde mental.

“Licença paga, na minha opinião, é apenas uma questão de humanidade”, disse ela em um painel de discussão no DealBook Online Summit na terça-feira. A duquesa está em linha com os membros do Congresso para defender uma garantia federal. Seus comentários ecoaram uma carta aberta que ela escreveu no mês passado aos legisladores, instando-os a reconhecer as folgas remuneradas como um “direito nacional”.

“Este é um daqueles problemas que não são vermelhos ou azuis”, disse Megan. “Isso nos prepara para o crescimento econômico e o sucesso, mas também permite que as pessoas passem esse tempo sagrado em família.”

Meghan apareceu no cume em Nova York lado a lado Melody Hobson Co-CEO e Presidente da Ariel Investments, a quem a Duquesa descreveu como um amigo e mentor. Esse tipo de relacionamento é algo que ambos concordaram ser vital para as mulheres, especialmente as mulheres de cor, em suas carreiras.

“Eu acho que com orientação … o que tem valor não é apenas encorajar uns aos outros através do processo de qualquer discriminação que possamos encontrar ou quaisquer tetos de vidro que existam”, disse Megan. “Mas ser realmente aquele que diz: ‘Deixe-me fazer este telefonema para você …’ alguém que tem grande experiência e é capaz de guiá-lo de uma forma realmente poderosa.” Os dois também discutiram como a ideia de “ambição” tem sido usada como uma arma contra as mulheres – uma “palavra motivacional”, como Megan a chamou, frequentemente usada para elogiar os homens e criticar as mulheres. READ Dentro da casa de infância antes proibida de Kanye West com Donda “Por que culturalmente preparamos meninas e mulheres para acreditar que, se você é ‘ambicioso’, há algo negativo nisso?” Perto do final da discussão, o anfitrião do evento, Andrew Ross Sorkin, deixou de perguntar a Meghan sobre a Archewell, a empresa que ela co-fundou com seu marido Harry, para perguntar sobre sua saúde mental. “Posso perguntar a você pessoalmente: você se sente melhor em relação a tudo?” “Sim, me sinto muito melhor com tudo, obrigado.”

“Evangelista amador de zumbis. Criador incurável. Pioneiro do twitter orgulhoso. Aficionado por comida. Internetaholic. Hardcore introvertido.”