Meatloaf, cantor de ‘Bat Out of Hell’, morre aos 74 anos

A estrela do rock Meet Luv morreu aos 74 anos, de acordo com um comunicado publicado nas redes sociais.

O comunicado afirmou que o cantor de “Bat Out of Hell” gravou mais de 100 milhões de álbuns de vendas de álbuns em todo o mundo.

Met Love, nascido Marvin Lee Aday, deixa duas filhas e sua esposa.

O cantor e ator Met Luv faleceu aos 74 anos.

Sua morte foi anunciada em um comunicado emitido por ele Página do Facebook por volta da meia-noite de quinta-feira. Ela disse que ele morreu com sua família ao seu redor, mas ela não mencionou o local ou a causa da morte.

O artista, cujo nome verdadeiro é Michael Lee Aday, é mais conhecido por seu álbum best-seller Bat Out of Hell e sua atuação em filmes como “Rocky Horror Picture Show” e “Fight Club”.

“Nossos corações se partem quando anunciamos a morte de nosso incomparável bolo de carne esta noite e sua esposa Deborah ao seu lado”, disse o comunicado. “Suas filhas Pearl e Amanda e seus melhores amigos estão com ele nas últimas 24 horas.”

O comunicado disse que ele já vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo.

“Agradecemos sua compreensão de nossa necessidade de privacidade neste momento”, disse o comunicado. “Do coração dele para o seu… não pare de balançar!”



Met Love visitou o musical da Broadway “Bat Out Of Hell” no centro de Nova York em 20 de agosto de 2019, na cidade de Nova York.

Conheça o amor Marvin Lee Aday nasceu em 1947 em Dallas. Mais tarde, ele mudou seu primeiro nome para Michael.

Sua carreira no entretenimento começou quando ele se mudou para Los Angeles em 1967, onde fundou uma banda chamada Meat Loaf Soul. Ele conseguiu um papel no musical “Poetry”, e finalmente chegou à Broadway em 1973. Meat Luv foi mais tarde escalado para “The Rocky Horror Picture Show”, interpretando Eddie e Dr. Everett Scott, que ele reprisou na versão cinematográfica de o filme. acontece.

Em 1977, ele lançou seu álbum “Bat Out of Hell” e foi um enorme sucesso.

Casou-se com Leslie J Edmonds em 1978 e se divorciou em 2001. Em 2007, casou-se com Deborah Gillespie.

Meat Love falou publicamente sobre os problemas de saúde que afetaram sua carreira. durante 2018 Uma entrevista com a Rolling StoneO cantor disse que não tinha certeza se faria outro álbum ou turnê novamente devido a seus problemas de saúde.

A estrela do rock era conhecida por ter



crise



. Em 2016, ele desmaiou no palco durante um show em Edmonton, Alberta. foi o acidente Filmado por um fã na platéia. E em 2011, Meat Love entrou em colapso durante um show em Pittsburgh. Ele recebeu tratamento no palco de paramédicos e voltou para terminar o show.

A estrela do rock do mundo do entretenimento foi homenageada. A cantora Cher compartilhou suas memórias de se apresentar ao lado de Meat Loaf.

“Nós nos divertimos muito com o bolo de carne quando fizemos ‘Dead Ringer'”, escreveu Cher no Twitter. “Sinto muito por sua família, amigos e fãs. Estou imaginando isso, ou sou incrível com as artes morrendo todos os dias.”

O escritor e radialista britânico Stephen Fry elogiou Meat Love em uma série de tweets chamando-o de “assustador e adorável”.