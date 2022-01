Meat Loaf supostamente era anti-vacina antes de morrer de COVID-19

O falecido roqueiro Met Love foi vocal contra a vacinação e anti-máscara antes de sua morte – ele disse uma vez a um repórter: “Se eu morrer, morro, mas não serei controlado”, relata sexta-feira.

O cantor de 74 anos de “Bat Out of Hell” – que foi Alegadamente em estado crítico Com COVID-19 diante dele Ele faleceu na quinta-feira – Ele se opôs às restrições da pandemia, criticando bloqueios e ocultando mandatos durante a entrevista do verão passado.

O músico vencedor do Grammy, cujo nome verdadeiro é Marvin Lee Aday, também criticou os mandatos de vacinas na Austrália, Fontes do TMZ disseram.

bolo de carne que sofre de asma e outras condições de saúde, Ele disse ao Pittsburgh Post-Gazette Em agosto, ele chamou os bloqueios de “políticos” e as máscaras de “fúteis” antes de oferecer um abraço ao jornalista Scott Mervins.

“Estou feliz em abraçá-lo. Estou abraçando pessoas no meio do COVID”, disse Met Love, acrescentando que se recusa a viver a vida com medo.

“Desculpe, eu entendi que a vida parou por um tempo, mas eles não podem continuar parando a vida por causa da política. Eles estão parando agora por causa da política”, disse ele.

O bolo de carne teria sido produzido pelo estado e antivacina antes de sua morte. Foto de Roy Rochlin/Getty Images

O cantor disse que não queria ser “controlado” antes de sua morte relacionada ao COVID. PA

“E na CNN ontem à noite, as máscaras que todos nós usamos finalmente se mostraram inúteis. Mas eu sei disso há seis meses. Eles não fazem nada. Eles não impedem você de pegar COVID. É apenas um incômodo. e coça seu nariz e faz você não conseguir respirar.

“Se eu morrer, morrerei, mas não serei controlado”, acrescentou.

A causa oficial da morte do rockstar não foi imediatamente conhecida na sexta-feira. Ele não disse publicamente se foi vacinado contra o COVID-19.

O cantor de “Two out of Three não é ruim” também sofreu uma lesão nas costas em novembro, o que desempenhou um papel na deterioração de sua saúde.

Meat Love ganhou o Grammy de 1993 por “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do It)”, que alcançou o primeiro lugar nas paradas em mais de vinte países.