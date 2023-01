Marvel’s Avengers está terminando o desenvolvimento, abandonando os cosméticos

cenário : vingadores maravilha

Isso pode ser uma surpresa para os jogadores Ele desistiu do jogo há muito tempo E presumivelmente essa hora já chegou, mas a Crystal Dynamics e os editores Square Enix anunciaram o fim iminente do suporte online para vingadores maravilha.

no Um post de blog publicado na noite de sexta-feiraO final assinado pela equipe de desenvolvimento dos Vingadores da Marvel diz “em parte:

à nossa incrível comunidade, Após dois anos e meio e a introdução dos doze heróis mais poderosos da Terra, após a atualização 2.8 em 31 de março de 2023, não adicionaremos mais novos conteúdos ou recursos aos Vingadores da Marvel. Todo o suporte oficial para o jogo terminará em 30 de setembro de 2023. Mesmo após o término do suporte oficial em 30 de setembro de 2023, a jogabilidade para um jogador e multijogador continuará disponível… … Como uma demonstração de nossa gratidão à nossa comunidade, a partir de 31 de março de 2023, disponibilizaremos gratuitamente todo o conteúdo do Marketplace, Passe de Desafio e Remessa de Cosméticos do jogo para todos os jogadores. Todas as fantasias, desbloqueios, emoticons, placas de identificação do mercado, cartas de desafio e remessas serão gratuitas para todos os jogadores a partir desta data se você possuir uma cópia do jogo. Presentear toda a biblioteca de conteúdo cosmético no Marketplace é uma forma de agradecer à nossa comunidade, permitindo que todos experimentem a amplitude e a profundidade do conteúdo de Marvel’s Avengers. Sabemos que esta é uma notícia decepcionante porque todos em nossa comunidade têm uma conexão com esses personagens e suas histórias. Estamos muito gratos por você ter vindo nesta aventura conosco. Seu entusiasmo pelos Vingadores da Marvel – desde suas fotos épicas em estilo fotográfico, até suas pistas descrevendo quem serão nossos próximos heróis, até seus streams do Twitch – desempenhou um papel enorme em dar vida a este jogo. Esperamos que você continue jogando e se divertindo com Marvel’s Avengers. Não podemos agradecer o suficiente por seu apoio e por fazer parte de nossa incrível equipe. – Equipe de desenvolvimento dos Vingadores da Marvel

Embora a abertura do mercado de jogos seja enquadrada aqui como um gesto de boa vontade, trata-se, obviamente, do mesmo mercado –Algemado pela noção insana de que todo jogo deve ser um jogo para sempre, ele depende da rotina inerente à experiência de serviço ao vivo.– que ajudou a eliminá-lo. “

enquanto abraça Ele fechou um acordo no ano passado para comprar os desenvolvedores do jogo, separando-os da editora que o criou. Os Vingadores acordo de licenciamentoFoi esclarecido na época que quaisquer jogos lançados antes da venda continuariam a ser suportados. O que sugere que essa decisão se deve simplesmente ao fato de não haver pessoas suficientes querendo jogar ou comprar coisas. vingadores maravilha não mais.

Como diz a nota, isso não significa que o jogo desapareça completamente da Internet. Você ainda poderá jogá-lo, mesmo no modo multiplayer; Não haverá mais atualizações ou mesmo suporte técnico para ele após 30 de setembro.

If you’re a player and want to see the specifics of what’s shutting down when, and what this means for individual updates, você pode Confira aqui em nossa série de infográficos e perguntas frequentes. Um contém um lembrete muito engraçado de que o Homem-Aranha deve permanecer exclusivo do PlayStation, mesmo na morte.