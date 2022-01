Mark Zuckerberg e Sundar Pichai envolvidos em conspiração publicitária, ação judicial

Na sexta-feira, uma coalizão de procuradores-gerais estaduais liderada pelo procurador-geral do Texas, Ken Paxton, emitiu uma nova queixa antitruste (PDF) contra o Google, dando mais detalhes sobre o suposto conluio da empresa com o Facebook nos mercados de anúncios automatizados. O depósito foi mencionado pela primeira vez antes Político.

A primeira denúncia foi apresentada em novembro, (PDF) Alegou conluio generalizado entre as duas empresas, particularmente em um empreendimento colaborativo codinome “Jedi Blue” que viu as empresas se unirem para restringir as principais práticas de licitação.

“Este é um grande negócio estrategicamente”

Baseando-se em e-mails internos, a reclamação de sexta-feira mostra que o acordo Jedi Blue foi revisado nos níveis mais altos em ambas as empresas, com envolvimento pessoal de Sundar Pichai, Sheryl Sandberg e Mark Zuckerberg. Em um e-mail para Zuckerberg, Sandberg disse ao CEO “[t]Tem um grande negócio estrategicamente.” Notavelmente, o registro se refere a Zuckerberg e Sandberg por seus cargos, mas o nome é redigido.

As implicações legais das alegações ainda estão em disputa, e a distinção entre práticas comerciais normais e comportamento anticompetitivo será debatida no tribunal. No entanto, os promotores estaduais são bem-sucedidos em procurar vários momentos em que os dois gigantes da publicidade parecem estar se estabelecendo em um duopólio cooperativo.

Em uma passagem particularmente desconfortável, a reclamação citou um e-mail de 2015 “no qual os funcionários do Google expressaram preocupação de que a troca do Google possa “realmente ter que competir” com outras trocas em algum momento no futuro”.

Grande parte do caso se baseia em concessões que o Google supostamente fez ao Facebook após o acordo Jedi Blue, incluindo taxas mais baixas e prazos mais longos em lances cruzados. Uma nova parte da reclamação que não foi modificada recentemente afirma que as franquias deram ao Facebook uma clara vantagem em ganhar leilões.

Um estudo no Facebook em 2019 descobriu que as ofertas do Facebook para impressões no aplicativo venceram com mais frequência em leilões operados pelo Google do que em qualquer outra plataforma. Ao mesmo tempo, o preço médio pago pelo Facebook por impressões no aplicativo foi menor nos leilões operados pelo Google do que em qualquer outra plataforma. Este seria um resultado desconcertante, para dizer o mínimo, se o Facebook enfrentasse a mesma competição por inventário em casas de leilões.

O caso ocorre em meio a uma série de ações antitruste contra o Google, incluindo casos antitruste paralelos nos quais está se concentrando manipulação de pesquisa E Gerencie-o para a Google Play Store. Mas a reclamação do Texas é sem dúvida a mais significativa para a empresa, pois se concentra em redes de anúncios automatizadas que há muito fornecem a maior parte da receita da empresa.

O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas descreveu a reclamação como “cheia de informações imprecisas e sem mérito legal” em um comunicado. Político.