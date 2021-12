Marcus Lamb, radiodifusor anti-vacina cristão morre após batalha em Covid

A rede disse que Marcus Lamb, o cofundador e CEO da conservadora rede Christian Daystar, que se opôs veementemente às vacinas da Covid-19, morreu aos 64 anos, semanas após contrair a Covid-19.

“É com pesar que anunciamos que Marcus Lamb, presidente e fundador da Daystar Television, voltou para casa para estar com o Senhor esta manhã”, disse a rede Ele twittou terça-feira. “A família pede que sua privacidade seja respeitada enquanto eles lamentam esta perda difícil. Por favor, continuem a criá-los em oração.”

O filho de Lamb, Jonathan Lamb, ocupou o lugar de seu pai 23 de novembro Transmitir Daystar Ele exortou os ouvintes a orar pela recuperação de seu pai da Covid-19.

Falando ao telefone para os telespectadores de uma cama de hospital Lamb, a esposa de Lamb, Johnny Lamb, disse: “Com isso, é mais como andar de montanha-russa.

“É como se você estivesse de pé e tudo estivesse bem, e então você tivesse um pouco de calmaria, então ele descia e então voltava, mas para todos com quem eu converso – acho que esse é o padrão”, disse ela.

“Podemos realmente sentir a oração das pessoas”, disse ela, agradecendo aos telespectadores por suas orações.

“Ore especificamente para que seus pulmões se livrem da pneumonia de Covid e reze para que seu nível de oxigênio permaneça forte e suba para que possamos retirá-lo do oxigênio e levá-lo para casa”, disse ela.

Jonathan Lamb descreveu a infecção por Covid-19 de seu pai como um “ataque espiritual do inimigo” para “derrubar” Marcus Lamb.

A rede dedicou horas de transmissão a ativistas e grupos anti-lockdown e de vacinação.

Em julho de 2020, os Lambs dedicaram uma hora de sua transmissão à “censura” sobre a pandemia de Covid, que inclui um tesouro de desinformação. Os médicos da América estão na linha de frente.

Em maio, a Daystar exibiu um programa de uma hora com Robert F. Kennedy Jr., Sua famosa família denunciou suas opiniões antivacinação em maio de 2019. Foi Kennedy recentemente Banido pelo Instagram por espalhar informações incorretas sobre a vacinação da Covid.

As vacinas continuam a ser a forma mais segura e eficaz de prevenir os piores resultados da Covid-19. uma Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de setembro descobriu Eles ainda são amplamente capazes de interromper a hospitalização de pessoas com a variante delta altamente contagiosa, e um estudo britânico descobriu que a vacina tem menos probabilidade de espalhar o coronavírus Se eles estão feridos.

À luz do surgimento do omicron, um novo tipo de preocupação que está se espalhando rapidamente na África do Sul, os Centros de Controle de Doenças Reforçou seus conselhos sobre as doses de reforço Covid-19 Terça-feira, dizendo que todos os adultos elegíveis deveriam recebê-lo. Adultos de 18 anos ou mais tornam-se elegíveis seis meses após o início da série Pfizer ou Moderna ou dois meses após receber uma única dose da vacina Johnson & Johnson.

Nos últimos meses, várias emissoras de antivacinação cristãs proeminentes morreram de Covid-19. Apresentadores de rádio conservadores Dick Farrell, Phil Valentine e Marc Bernier, que não foram vacinados, Todos morreram após contrair Covid.