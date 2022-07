Manifestantes de bancos na província chinesa de Henan foram atacados por grupos à paisana

Comente esta história Suspensão

Centenas de clientes de bancos rurais na província de Henan, centro da China, foram invadidos, espancados e arrastados por um grupo de homens não identificados no domingo, enquanto protestavam contra a corrupção do governo local em meio a um congelamento de seus depósitos por meses. Desde meados de abril, os depositantes pressionam as autoridades de Henan para ajudar a recuperar as economias de pelo menos quatro pequenos bancos de “aldeias” que interromperam os saques. A campanha atraiu a atenção nacional no mês passado, depois que uma manifestação planejada na capital de Henan, Zhengzhou, foi frustrada por códigos de saúde digitais misteriosamente vermelhos. Após um protesto nacional pelo uso indevido do sistema anti-coronavírus, o governo central interveio e puniu cinco funcionários locais.

No fim de semana, os depositantes tentaram novamente, desta vez com códigos “verdes” válidos. Na madrugada de domingo, de acordo com vídeos do incidente compartilhados nas mídias sociais chinesas, centenas de manifestantes levantaram faixas alegando corrupção nas escadas da agência local do Banco Popular da China, incluindo faixas em inglês declarando “Sem depósitos. direitos.”

Outra faixa dizia: “Os sonhos chineses de ter 400.000 depositantes em Henan foram destruídos”, uma referência ao slogan do presidente Xi Jinping que promete uma vida melhor para aqueles que trabalham duro e permanecem leais ao Partido Comunista Chinês. Ele acenou muitas bandeiras nacionais chinesas.

Eles também acusaram o governo de trabalhar com a "máfia" para reprimir violentamente os protestos. Não está claro exatamente por que os bancos congelaram os saques, mas a polícia está investigando o Henan New Fortune Group, acionista de quatro bancos, por suspeita de arrecadação ilegal de fundos, de acordo com relatos da mídia local.

É comum que policiais na China estejam presentes em eventos delicados sem uniforme e, em vez disso, usando insígnias pré-fabricadas. Durante os procedimentos legais anteriores para advogados chineses de direitos humanos, jornalistas e diplomatas estrangeiros reunidos do lado de fora do tribunal foram às vezes empurrados por indivíduos não identificados usando crachás amarelos idênticos.

As manifestações incomumente ousadas foram recebidas por dezenas de policiais uniformizados, bem como uma equipe de homens pesados ​​vestidos principalmente de branco, todos chegando juntos. Vídeos dos incidentes, que foram amplamente divulgados nas mídias sociais chinesas antes da intervenção dos sargentos, mostraram os oficiais de camisa azul em pé enquanto os homens corpulentos de camisa branca começaram a atacar a multidão. Os manifestantes foram arrastados escada acima antes de serem levados. Alguns foram carregados em ônibus, muitas vezes com hematomas dos confrontos.

“Fiquei em choque desde ontem até hoje”, disse um manifestante em entrevista, pedindo para não ser identificado por medo de repercussões oficiais por falar com a mídia estrangeira. Ele repetidamente descreveu esses homens como “anônimos”, mas acrescentou: “Nunca pensei que as autoridades pudessem usar esse tipo de espancamento violento contra pessoas comuns desarmadas e indefesas”.

“Se eu não tivesse tentado, não acreditaria. Quando a mídia estrangeira falava sobre incidentes semelhantes no passado, sempre achava que era uma calúnia.”

Em resposta aos vídeos do palco, o professor de direito da Universidade de Tsinghua, Lao Dongyan, pediu ao microblog Weibo que os responsáveis ​​pelos espancamentos sejam responsabilizados criminalmente.

Lau acrescentou que o "sistema imunológico" da mídia e a lei deveriam ter evitado que os depositantes que buscassem resgatar suas economias caíssem em cenas tão brutais. "Esta é uma evidência concreta de um problema com o sistema imunológico: todos os caminhos naturais para obter alívio estão bloqueados. O que é assustador é que isso pode ser apenas o começo", disse ela.

A perda de poupança é uma causa relativamente comum de protestos na China, apesar dos esforços desenfreados do Partido Comunista Chinês, obcecado pela estabilidade, para evitar distúrbios públicos. Nos últimos anos, a repressão a produtos financeiros mal regulamentados e empréstimos peer-to-peer atraíram repetidamente os investidores para o capital para pressionar as autoridades a compensar as perdas.

Os bancos rurais na China são atualmente o foco de um esforço do governo para conter a dívida. Essas instituições representam cerca de 29% de todas as entidades financeiras de alto risco do país em meados de 2021, segundo o Banco Popular da China.

Diante do aumento da concorrência de grandes instituições, muitos bancos pequenos nos últimos anos tentaram atrair depositantes que utilizam taxas de juros mais altas, bem como cadastrar clientes de todo o país para serviços online. He Ping, professor da Escola de Finanças da Universidade Renmin, disse que os regulamentos para os bancos não foram preparados para o financiamento da Internet, Dizer Revista Sanlian Lifeweek.

A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros de Henan disse no domingo que acelerará o processo de verificação para os clientes dos quatro bancos da vila sob investigação e anunciará uma solução para o problema em breve.

No entanto, os depositantes continuam procurando maneiras de pressionar o governo de Henan a não ignorar o caso, incluindo comentários na conta oficial do Weibo da Embaixada dos EUA na China. Informe rapidamente sobre Zhengzhou. Um usuário escreveu no Sunday Save Us.