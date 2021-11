Mais de um milhão de americanos podem ter perdido permanentemente o olfato devido ao Covid-19

As pessoas realizam degustações de vinho, que incluem cheirá-lo. foto : Ralph Orlovsky ( Getty Images )

Uma nova pesquisa visa determinar o efeito de mudança de vida do vírus covid-19: a perda do olfato, também conhecida como anosmia. O estudo estima que até 1,6 milhão de pessoas nos Estados Unidos experimentaram anemia crônica por pelo menos seis meses após contrair o coronavírus.

A perda do olfato pode ser causada por vários fatores, incluindo infecções virais respiratórias, como covid-19. Mas demorou as vezes Antes que a perda do olfato fosse reconhecida como um sintoma claro da doença de Covid-19 – um sintoma que pode ser Mais comum entre os casos leves. Freqüentemente, a perda do olfato é acompanhada pela perda do paladar, pois os dois sentidos são intimamente dependentes um do outro. Às vezes, as pessoas também podem ter parosmia ou um olfato distorcido que pode causar odores diários, como lixo, esgoto ou outros odores desagradáveis.

estudos para ela estimado 30% a 80% das pessoas infectadas com COVID-19 podem desenvolver algum nível de anosmia. Mas a pesquisa indicou que a maioria (mais de 90%) recupera o olfato em menos de duas semanas, possivelmente devido a uma infecção. não se incline Para danificar o próprio nervo olfatório, mas as células que o sustentam. Como muitas pessoas contraíram covid-19 nos Estados Unidos, mesmo complicações relativamente raras, como a perda do olfato a longo prazo, podem afetar muitas pessoas.

Este novo estudo, Publicados Na quinta-feira, no JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, ele parece estar entre os primeiros a tentar avaliar o custo da perda crônica do olfato relacionada a vírus nos Estados Unidos. Os autores tiveram que estudar o problema depois de ver vários desses pacientes em suas clínicas.

“Nos últimos dois meses, meus colegas e eu notamos um aumento significativo no número de pacientes que procuram atendimento médico devido ao seu olfato prejudicado.” O autor do estudo Jay Beccirillo, um otorrinolaringologista da Washington University em St. Louis e editor da JAMA Otolaryngology, disse ao Gizmodo por e-mail.

Piccirillo e sua equipe estimaram uma série de casos, com base em previsões da prevalência de covid-19, a probabilidade de uma pessoa desenvolver anosmia por infecção e a probabilidade de desenvolver anosmia crônica. Nos cenários mais prováveis, entre 700.000 e 1,6 milhão de americanos (em agosto de 2021) tiveram uma perda ou alteração do sentido do olfato por mais de seis meses como resultado do covid-19 até agora. Este número inclui aqueles com parosmia, embora nenhum número específico esteja disponível para este grupo. É possível que esses números estejam subestimados, dizem os autores, e que a pandemia ainda não tenha acabado – mais americanos podem ser infectados com covid-19 nos próximos meses.

Acredita-se que existem tratamentos que aumentam as chances de uma pessoa se recuperar da perda do olfato associada ao vírus, como o treinamento do olfato, e há Testes clínicos Já está em andamento que está testando tratamentos experimentais. Mas para aqueles que têm o azar de ainda ter problemas para cheirar coisas depois de meses na estrada, as chances de recuperação são mínimas.

A maioria dos casos (~ 90%) de anosmia associada a vírus remite em duas semanas – incluindo Covid. O prognóstico para comprometimento olfatório em longo prazo (ou seja,> 6 meses) não é bom. Menos de 20% podem esperar a recuperação do olfato após 6 meses “, disse Piccirillo. Cerca de 5% dos casos olfativos eventualmente perderão parte ou todo o olfato permanentemente, disse Piccirillo.

Houve muitos efeitos diretos e indiretos da pandemia, de milhões de mortes de COVID-19 a de volta de outras doenças. Mas a perda permanente do olfato pode ser uma das consequências mais óbvias da infecção para o resto da vida. Um estudo recente realizado por pesquisadores franceses este mês até encontrei A perda do olfato pode ser um sintoma de longo prazo, provavelmente associado a um caso confirmado de COVID-19. Muito depois de a pandemia passar, muitas pessoas não conseguirão desfrutar de alguns dos prazeres mais básicos da vida, como uma refeição deliciosa ou os aromas familiares de entes queridos.