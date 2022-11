Mais de 130 ofertas antecipadas da Black Friday em TVs, Google Pixel, Apple TV e muito mais

A Best Buy ficou cara a cara com a Amazon durante eventos de vendas anteriores, e esperamos descontos em televisoresE a telefones inteligentesE a ComputadoresE iPads e outra técnica da Best Buy. O varejo de eletrônicos começou oficialmente Venda antecipada de Black Friday É segunda-feira, 24 de outubro, e embora a primeira onda de descontos termine no domingo, 30 de outubro, ainda há muitas maneiras de economizar. Além das vendas contínuas que provavelmente veremos, os membros My Best Buy e Totaltech também podem aproveite a chance De vendas exclusivas às segundas-feiras até o final de dezembro. Infelizmente, a Best Buy Garantia de equiparação de preços Não se aplica a compras feitas de sexta-feira, 18 de novembro, a segunda-feira, 28 de novembro. No entanto, o varejista de eletrônicos estenderá sua janela de devolução até 14 de janeiro de 2023 para a maioria das compras feitas de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2022, com exceção dos principais eletrodomésticos, decoração de festas e tecnologias selecionadas adquiridas por meio de um contrato com terceiros. . Melhor compra para ele Também anunciado Eles se juntarão a outros varejistas – incluindo Costco, Kohl’s, Target e Walmart – para manter as lojas tradicionais fechadas no Dia de Ação de Graças, mas esperamos uma enxurrada de vendas online naquele dia para você começar. Aqui estão algumas das melhores ofertas iniciais que vimos.