Mais 3 jogos de futebol universitário cancelados devido a Covid-19

O Military Bowl em Annapolis, Maryland, que inclui o Boston College e a East Carolina University, não acontecerá na segunda-feira, disseram as autoridades. Nem a cerimônia inaugural de Fenway Powell em Boston entre a Universidade da Virgínia e a Southern Methodist University, que foi marcada para quarta-feira.

O Sun Bowl com os Miami Hurricanes e o Washington State Cougars se tornou o terceiro jogo de futebol americano universitário a ser cancelado no domingo. O jogo estava programado para acontecer na sexta-feira em El Paso, no Texas.

Pat Kraft, diretor de atletismo, disse que o Boston College não tem jogadores suficientes disponíveis devido a um aumento nos casos de Covid-19.

“Infelizmente, devido à alta incidência de Covid-19 em nosso programa desde a nossa chegada, junto com lesões no final da temporada, cancelamentos e transferências, não temos jogadores suficientes para formar um time”, disse Kraft. “Estamos desapontados por não termos conseguido terminar a temporada juntos como uma equipe, mas a saúde e a segurança do nosso programa são nossa maior prioridade.”

Ter que cancelar é uma “situação horrível”, disse Steve Beck, presidente e CEO da tigela, em um comunicado.

“Agradecemos a todos que trabalharam tanto para tentar fazer a partida acontecer”, disse ele. “Claro, a saúde e a segurança dos jogadores e treinadores são as principais prioridades”. “A decisão de não jogar é compreensível, mas decepcionante.”

O Military Bowl Parade e o Military Bowl Tailgate Festival, programados para segunda-feira de manhã, também foram cancelados.

Ela disse que o número de casos Covid-19 para a equipe da Universidade da Virgínia também o impediu de participar com segurança do Fenway Bowl em Boston.

Carla Williams, treinadora-chefe do Virginia Athletics, disse que a equipe estava profundamente decepcionada.

“Agradecemos todo o trabalho árduo da nossa equipe e da equipe técnica. Eles receberam este convite e é uma pena que não possam competir na partida para completar a temporada.” “Lamentamos como isso também afetou nossos fãs que planejavam assistir à partida, bem como a SMU e seus fãs.”

A Fenway Sports Management disse que todas as atividades associadas ao Fenway Bowl não ocorrerão mais.

“Embora estejamos todos desapontados que o Wasabi Fenway Bowl não será disputado este ano, somos gratos aos nossos parceiros da comunidade, patrocinadores, voluntários e partes interessadas por seu trabalho árduo para trazer a temporada universitária para Fenway Park”, disse Fenway Sports Management com a situação atual. “Gostaríamos de expressar esta gratidão às escolas e aos fãs por seu apoio entusiástico. Estamos ansiosos para ver todos no Wasabi Fenway Bowl 2022.”

A vice-diretora de atletismo de Miami, Jennifer Struley, ecoou os comentários de outras equipes, dizendo que estavam “extremamente desapontados” por não participar do Sun Bowl.

“Mas com o número de casos de Covid-19 afetando nossa lista, não temos alunos-atletas suficientes para competir com segurança, a saúde e a segurança de nossos alunos-atletas sempre serão nossa prioridade”, disse Strolli.

O coronavírus já afetou cinco jogos de maconha.

O Hawaii Bowl programado para a véspera de Natal foi cancelado, pois a Universidade do Havaí se retirou devido a problemas com o Covid-19. O Havaí estava programado para enfrentar a Universidade de Memphis.

Na quarta-feira, a Texas A&M University anunciou que não poderia competir no Gator Bowl contra a Wake Forest University na véspera do Ano Novo. A Rutgers University substituirá a Texas A&M no jogo.