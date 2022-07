‘Magic Mirror’: Uma imagem oculta revelada em um reflexo de um artefato centenário no Museu de Arte de Cincinnati.

escrito por Oscar Holanda, CNN

Entre os milhares de tesouros do Leste Asiático no Museu de Arte de Cincinnati arte A coleção, o pequeno espelho de bronze que data do século 15 ou 16 sempre parece um pouco normal.

Foi exibido pela última vez em 2017 e passou grande parte das décadas anteriores em armazenamento, sentado em uma prateleira de trás ao lado de outras coisas deixadas fora da vista do público.

Mas o artefato estava escondido à vista de todos.

Enquanto procurava os chamados “espelhos mágicos” – raros espelhos antigos que revelam, sob uma certa luz, imagens ou padrões escondidos em suas superfícies reflexivas – o curador de Arte do Leste Asiático, Ho Mi Song, viu algo como exemplos de Período Edo Japão.

O espelho, datado do século XV ou XVI, provavelmente estava pendurado em um templo ou casa de nobres. atribuído a ele: Rob Deslongchamp/Museu de Arte de Cincinnati

Os itens armazenados em Cincinnati, Ohio, eram menores do que os dos museus de Tóquio, Xangai e Nova York. Também tem um estilo mais complexo do que a escrita chinesa. No entanto, Song lembrou que havia algo “muito parecido” com isso.

Então, na primavera passada, ela visitou os depósitos do museu com um especialista em restauração.

“Pedi a ela para acender uma luz forte e focada no espelho”, disse Song em uma videochamada de Cincinnati. “Então, ela usou o celular (lanterna) e funcionou.”

Na parede à frente deles estava a aparência da tapeçaria na luz refletida – não uma imagem distinta, mas suficiente para justificar uma investigação mais aprofundada. Após experimentos com luzes mais poderosas e focadas, o espelho acabou revelando uma imagem de Buda, raios de luz emanando de sua forma sentada. A inscrição na parte de trás do espelho mostra quem foi retratado: Amitabha, uma figura importante nas várias escolas de budismo no leste da Ásia.

Close da imagem refletida, representando os raios de luz que emanam da estátua de Buda. atribuído a ele: Rob Deslongchamp/Museu de Arte de Cincinnati

Essa descoberta torna o museu uma das poucas instituições do mundo a possuir um espelho mágico, segundo Song. O curador só tem conhecimento de outros três que possuem temas budistas raros, incluindo O Museu Metropolitano de Arte Em Nova Iórque.

“Ficamos muito animados”, disse Song.

quebra-cabeça contínuo

Antes da invenção dos espelhos de vidro de hoje, pessoas de todo o mundo olhavam para o bronze polido, do antigo Egito ao Vale do Indo. A antiga arte dos espelhos mágicos chineses foi desenvolvida pela primeira vez durante a Dinastia Han, cerca de 2.000 anos atrás, embora também tenham sido feitas mais tarde no Japão.

Para criar o efeito místico, os artesãos começaram a lançar imagens, palavras ou padrões em um lado de uma placa de bronze. Os cientistas acreditam que eles arranharam e rasparam a superfície plana do outro lado, antes de polir para que fosse tão reflexivo quanto um espelho tradicional. Como a chapa era de espessura variável, devido ao desenho em relevo, o processo fez pequenas alterações na curvatura do lado do espelho que parecia estar em branco. Um material à base de mercúrio foi então usado para criar pressões de superfície adicionais que eram invisíveis a olho nu, mas correspondiam aos padrões exatos nas costas, de acordo com um estudo. Artigo – Mercadoria Na revista Correio da UNESCO.

Quando a luz do sol atinge a superfície refletora de uma certa maneira, uma imagem oculta será revelada – combinando com o desenho na parte de trás – dando a ilusão de que a luz está passando direto pelo espelho. Por esta razão, eles são conhecidos em chinês como espelhos “transparentes” ou “perfurantes de luz”. (Se o Museu de Arte de Cincinnati descobrir, uma segunda placa de metal provavelmente teria sido soldada na parte de trás, deixando a estátua original de Buda inscrita escondida dentro.)

Acredita-se que uma segunda placa de bronze, em homenagem ao Buda Amitabha, tenha sido soldada na parte de trás, para esconder a imagem do Buda. atribuído a ele: Rob Deslongchamp/Museu de Arte de Cincinnati

Os espelhos confundiram os estudiosos ocidentais que os encontraram no século XIX. E enquanto sua ótica agora Conceito amplo No entanto, Song disse que os especialistas ainda não sabem exatamente como os artesãos usam o metal.

“Não importa o quanto você possa explicar em teoria, tudo depende do mestre polir a superfície, o que é muito difícil”, disse ela. “É por isso que eles são tão raros.”

Medindo cerca de 8,5 polegadas de diâmetro, o espelho do museu provavelmente foi usado como decoração religiosa e pode ter sido pendurado em um templo ou casa nobre. O museu ainda precisa decifrar se se originou na China ou no Japão, embora Song ache que provavelmente foi o primeiro.

A peça foi registrada pela primeira vez na coleção de arte asiática do museu em 1961, embora o curador acredite que possa ter sido adquirida muito antes. Ela também suspeita que outras instituições e colecionadores possuam espelhos mágicos sem nem perceber.

“Encontrei muito em leilões on-line que têm um design semelhante ao nosso, mas (listas de leilões) nunca dizem que são espelhos mágicos”, disse ela, acrescentando: “Acho que pode haver alguns espelhos que as pessoas nem conhecem é mágica.” “.