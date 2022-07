Magic Leap 2 será lançado em 30 de setembro por US$ 3.299

O headset Magic Leap 2 será lançado em 30 de setembro, com preço inicial de US$ 3.299. Mixed Reality Device é um sucessor menor e mais leve Lábio Mágico 2018Entre outras melhorias, possui um campo de visão mais amplo – mas também, como esperado, um preço mais alto.

Magic Leap já distribuiu Magic Leap 2 para um conjunto limitado de parceiros, incluindo Empresa de neurotecnologia SyncThink E a Outras empresas médicas. Em setembro, estará disponível para compra geral em vários mercados, incluindo os EUA (onde vendido através do parceiro de varejo Insight), Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Arábia Saudita. Os lançamentos no Japão e em Cingapura estão planejados para o final de 2022.

O fone de ouvido vem em três pacotes, que variam principalmente dependendo do suporte do software e da finalidade pretendida. O pacote “Base” de US$ 3.299 inclui o fone de ouvido e uma garantia limitada. A opção “Developer Pro” de US$ 4.099 adiciona ferramentas de software de desenvolvimento e acesso a versões iniciais de software, mas é limitada ao desenvolvimento interno – não à implantação comercial completa. O pacote “Enterprise” de US$ 4.999 inclui atualizações trimestrais de software e ferramentas para gerenciar a implantação de headset em toda a empresa.

Todos os pacotes vêm com um fone de ouvido Magic Leap 2, um disco de computador que o alimenta e um console simples de estilo remoto. É o mesmo formato básico do fone de ouvido anterior, que custava US$ 2.295, mas foi mais magro e mais leve De 316g a 260g. Ele tem um campo de visão expandido de 70 graus, que ainda é limitado, mas é significativamente menos quadrado que seu antecessor. Muitas das especificações do Magic Leap 2 foram partiu em janeiro – Foi lábio mágico Estamos falando sobre o dispositivo desde 2019 – Mas você pode encontrá-lo agora Especificações completas de hardware na página do produto.

A Magic Leap ainda sustenta que o fone de ouvido é para uso corporativo, não para uso do consumidor. A empresa manifestou vontade de voltar a entrar no mercado consumidor no futuro, mas após uma mudança gradual de foco entre 2018 e 2020, ainda não há sinal de que isso aconteça – o que não é surpreendente. Mesmo grandes players de consumo como Apple e Você está morto tarde Sobre a revelação de óculos de mercado de massa até o momento.