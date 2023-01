Mãe de Nova York perde olho após espancamento brutal no metrô

mãe das rainhas espancado brutalmente Por um sem-teto turbulento na estação de metrô Howard Beach, ela confirmou pela primeira vez que perderia um olho devido ao ataque.

“Vou ficar cega do olho direito agora”, disse Elizabeth Gomez. “O sistema nervoso está completamente danificado e o olho está completamente retraído.”

Gomez, 33, disse que deve se encontrar com um especialista no New York Eye and Ear Hospital em 13 de fevereiro para aprender os próximos passos para obter uma prótese ocular.

“Quero dizer, honestamente, eu ainda acordo todos os dias e ainda não consigo acreditar. Ainda penso comigo mesmo ‘Oh meu Deus, perdi minha visão aos 33 anos enquanto estava indo para o trabalho. Como minha vida pode ser a mesma, ‘”, disse Gomez.

Sua vida mudou tragicamente pouco depois das 5 da manhã do dia 20 de setembro, quando ela desceu do metrô na estação de trem Howard Beach A a caminho de seu trabalho como guarda de segurança no Aeroporto Kennedy.

Um homem que estava gritando sobre o diabo bateu na cabeça dela com uma garrafa e depois a perseguiu antes de jogá-la na lateral de uma cabine de tokens e, em seguida, bater e pisar nela repetidamente.

O espancamento brutal de Elizabeth Gomez foi capturado em vídeo Elizabeth Gomez, 33, com o filho Zion, 3, e a noiva Clement Tucker, 41. em sua casa em Far Rockaway.

assalto no estômago, capturado em vídeomostrando um bom samaritano tentando ajudar, mas é derrubado pelo atacante enquanto o ataque continua.

Waheed Foster, 42, foi indiciado em setembro por acusações de tentativa de homicídio e agressão.

Foster, que matou a avó quando tinha 14 anos, havia sido preso semanas antes por violar a liberdade condicional em outro caso, mas foi Sair graças às leis de reforma do estado.

Gomez não conseguiu voltar ao trabalho e ainda tem medo de estar perto de grupos de pessoas. Ela mora com a mãe, o noivo, Clement Tucker, e o filho de 3 anos. Ela tem outros dois filhos, de 10 e 12 anos, e Tucker tem dois filhos.

Waheed Foster é atualmente considerado mentalmente incapaz de ser julgado.

Ela disse: “Não posso deixá-los ver que fiz algo assim, apenas controlo minha vida e não posso ser a mãe que sei que posso estar com eles”.

Ela disse que queria que Foster fosse removido para sempre, mas ele está atualmente detido em um escritório de saúde mental do estado depois de ter sido considerado inapto para ser julgado, de acordo com o Ministério Público de Queens.

“Acho que ele tem que ter um longo reinado para não sair de novo”, disse Gomez. “Ele deve sentir o que sentimos, como a dor e o sofrimento que tivemos que passar.”