Luis Castillo atraindo interesse; Vermelhos estão longe de um acordo

12 de julho: Os Reds não estão nem perto de nenhum acordo nesta manhã. Tweets Jim Bowden, do The Athletic, que acrescenta que “a maioria” dos clubes concorrentes fez check-in em Cincinnati. Isso inclui cardeais e navegadores, que não foram proeminentemente associados a Castillo até este ponto (mas ambos fazem sentido como um local de pouso em potencial).

11 de julho: Dodgers e Reds tiveram conversas iniciais sobre a estrela de Cincinnati Luís CastilloOs relatórios de Jon Morosi da MLB.com (Link do Twitter). Los Angeles se junta a uma lista crescente de candidatos conhecidos por estarem em contato com o front office dos Reds.

Castillo é um dos principais candidatos comerciais do esporte, quarto lugar Na lista MLBTR Top 50 na semana passada. O titular do direito é elegível para arbitrar até 2023, mas Cincinnati não tem esperança de competir nesta temporada. Com a oportunidade de comercializar dois potenciais lotes de pós-temporada para candidatos, o valor de Castillo na liga não será maior do que foi neste verão. Foi relatado que equipes como Twins, Padres, Mets, Yankees e Blue Jays fizeram perguntas nas últimas semanas. Presumivelmente, esta não é uma lista exaustiva, já que quase todos os pilotos provavelmente se inscreverão com o gerente geral de Cincinnati, Nick Krall, e sua equipe.

Castillo, de 29 anos, detém um recorde pessoal de 2,92 ERA durante suas primeiras 12 partidas da temporada. Ele está em seu auge ultimamente, lançando 20 corridas de bola em três corridas com 25 rebatidas e cinco caminhadas nos últimos três jogos. Claro, Castillo tem um histórico de vários anos como um dos melhores atiradores do esporte. Ele permitiu menos de quatro corridas vitoriosas por nove entradas em cinco de suas seis campanhas na liga principal. Um dos arremessadores mais difíceis do jogo, ele geralmente mistura uma rara combinação de swing, miss e bola para cima. A taxa de acertos desta temporada de 25,3% e 49,7% estão ligeiramente abaixo do seu melhor, mas ambos ainda estão acima da média.

Castillo perdeu o primeiro mês desta temporada devido a dores no ombro. Isso fez um começo menos que perfeito, mas ele aumentou seu nível nas últimas semanas. Embora seu ritmo de bola rápida fosse baixo em maio, ele aumentou a força do braço à medida que a temporada avançava. De acordo com o Statcast, Castillo teve uma média de 97,7 mph nas quatro rodas e 97,1 mph em uma chumbada durante seu início neste mês. Isso está de acordo ou melhor do que as médias da temporada do ano passado de 97,1 mph e 97,3 mph, aparentemente removendo quaisquer preocupações que os clubes possam ter causado por sua lesão no início da temporada.

Junto com o companheiro Tyler Mahley e um lançador Frankie MontasCastillo é um dos três aperitivos gerenciáveis ​​e de alta octanagem que se espera que estejam disponíveis no prazo. Mahley está na lista há 15 dias sofrendo de uma distensão no ombro, enquanto Montas está lidando com algumas infecções no ombro. Mahle indicou que espera ser trazido de volta à posição bem antes do prazo de 2 de agosto, no entanto, os A’s ainda estão esperançosos de que Montas possa evitar o IL completamente e começar esta semana (link via Matt Kohara do San Francisco Chronicle). Mesmo que todos os três arremessadores estejam saudáveis, pode-se argumentar que Castillo faria o retorno mais forte com base em seu histórico e domínio recente.

Compreensivelmente, os Reds estão de olho nas discussões. John Heyman de Nova York Relatórios Cincinnati procurou um deles Antonio Volpi ou Oswald Peraza Como líder nas negociações com os Yankees. Cada jogador é um jogador em potencial, com Volpi liderando os rankings agrícolas dos Yankees e classificado entre os 15 melhores trabalhadores agrícolas do mundo no Baseball America, FanGraphs, ESPN e Athletic na temporada de 2022. Peraza é geralmente o segundo ou terceiro melhor jogador da temporada de 2022. sistema. Nova York. Recentemente, ficou em segundo lugar em organização e 79º geral na Bibliotheca Alexandrina As 100 principais atualizações.

É difícil imaginar Nova York se separando de Volpi em qualquer negócio, mas um jogador do calibre de Peraza é um ponto de partida razoável para o front office de Cincinnati. Os Blue Jays enviaram aos gêmeos duas possibilidades que geralmente são consideradas seus 100 melhores talentos (Austin Martin E a Simon Woods Richardson) por um ano e meio José Perios serviços no verão passado. Martin era um jogador um tanto divisivo, mas apenas uma temporada foi deixada de fora de seu quinto lugar e classificado pela maioria dos meios de comunicação como um dos 50 melhores talentos no momento do acordo.

Peraza não teve uma grande temporada ofensiva no Triple-A (0,242/0,313/0,411 até 275 aparições), mas ele é jovem no nível, tendo completado 22 anos. A crença dos Yankees nele e em Volpi foi frequentemente citada como uma razão para a recusa do clube em buscar agressivamente paradas gratuitas e caras para agentes disponíveis no inverno passado.

Se os Yankees estão ou não dispostos a considerar a possibilidade de colocar Peraza no acordo de Castillo, a grande questão que foi relatada reflete a influência dos Reds em deixar cair um braço de seu calibre. Eles certamente estarão olhando para os escalões mais altos dos sistemas agrícolas de outros clubes perguntando nas próximas semanas. Com toda a probabilidade, as conversas com inúmeras equipes continuarão nos dias imediatamente anteriores ao prazo e possivelmente até no próprio 2 de agosto.