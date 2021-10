Lucros do Barclays são impulsionados por negociações, seguindo Wall Street

A divisão de banco corporativo e de investimento do Barclays teve seu desempenho mais forte no terceiro trimestre do ano até a data em receita de comissões e patrimônio, impulsionando o retorno do banco sobre o patrimônio tangível – um índice chave usado para avaliar a lucratividade.

O Banco da Inglaterra anunciou um lucro atribuível de £ 1,45 bilhão no terceiro trimestre. Os analistas esperavam que chegasse a £ 931,25 milhões, de acordo com dados da Refinitiv, e o valor representou um aumento significativo em relação aos £ 611 milhões reportados no mesmo período do ano passado.

Barclays Na quinta-feira, ele divulgou lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre, depois que seus rivais de Wall Street receberam um grande impulso de sua divisão de banco de investimento.

Na sua demonstração de resultados, o banco disse que o rendimento das comissões de banca de investimento aumentou 37% para £ 2,7 mil milhões, “impulsionado pelo forte desempenho nos mercados de capitais de consultoria e mercados de acções, reflectindo um aumento nas comissões totais e uma maior quota de mercado”. A receita de ações saltou 28% para £ 2,47 bilhõesn Num contexto de “forte atividade de clientes em derivados e aumento dos saldos de clientes em finanças”.

Outras vantagens:

O rácio de capital comum (CET1) foi de 15,4%, que compara com 14,6% no final do terceiro trimestre de 2020 e 15,1% no trimestre anterior.

A receita do grupo foi de 5,5 bilhões de libras, ante 5,2 bilhões de libras no mesmo período do ano passado.

O retorno sobre o patrimônio tangível foi de 14,9% ante 3,6% no terceiro trimestre de 2020.

Concorrentes do Barclays em Wall Street Goldman SachsE Wells FargoE Grupo de cidadesE Banco americanoE Morgan Stanley E JP Morgan Todas as expectativas de lucro foram superadas neste trimestre devido aos fortes serviços de banco de investimento na semana passada.

O BOE também liberou £ 622 milhões de provisões para perdas com empréstimos no trimestre. Isso se compara aos £ 608 milhões reservados no final do terceiro trimestre de 2020.

Embora os casos da Covid-19 no Reino Unido tenham aumentado para uma média de sete dias de cerca de 45.000, Staley disse que o Barclays está bem posicionado para resistir a quaisquer outros ventos contrários da economia.

Consulte Mais informação: PRO: Os analistas de Wall Street esperam fortes lucros da Europa. Aqui estão 25 de suas escolhas de ações principais

“Ainda temos mais de £ 6 bilhões de reservas de desvalorização em nosso balanço para quaisquer problemas na economia daqui para frente”, disse ele, acrescentando que a resposta da política fiscal e monetária do Reino Unido foi “extraordinariamente robusta”.

“Os verdadeiros atrasos de crédito que estamos vendo estão em níveis muito, muito baixos, então se o desemprego permanecer aproximadamente onde – e eu acho que o apoio do governo teve seu efeito, os mercados estão muito líquidos, os balanços estão em muito boa forma, seja consumidores ou pequenas empresas – nem vemos agora sinais de uma deterioração significativa no crédito, mas se houver, estamos fortemente contabilizados em nosso balanço ”.

As ações do Barclays caíram cerca de 1% no início do pregão de quinta-feira. No acumulado do ano, o estoque do banco cresceu mais de 35%.