Lucros da FedEx, orientação eleva estoque. O controle de custos brilhou no trimestre.

A FedEx registrou mais lucro do que o esperado e elevou suas perspectivas financeiras para o ano inteiro em um conjunto de resultados que elevou as ações logo após a divulgação do relatório.

Eventos do setor, como negociações trabalhistas na United Parcel Service (ticker: UPS) e a falência da Yellow impactaram positivamente os resultados, mas a FedEx (FDX) também fez o que pôde para ajudar, controlando cuidadosamente os custos.

Quarta-feira à noite, FedEx mencionado Lucro ajustado por ação de US$ 4,55 sobre vendas de US$ 21,7 bilhões. Wall Street esperava lucro por ação de US$ 3,71 sobre vendas de US$ 21,7 bilhões. Há um ano, a FedEx reportou lucro de US$ 3,44 por ação sobre vendas de US$ 23,2 bilhões.

A margem de lucro operacional foi de 7,3%. Wall Street esperava aproximadamente 6%.

“A FedEx Ground teve um trimestre excelente, que, quando combinado com melhores lucros na FedEx Express e controles de despesas em toda a organização, resultou em um desempenho financeiro geral melhor do que o esperado”, disse o CEO Raj Subramaniam em um comunicado à imprensa. “A FedEx está bem posicionada para continuar a alcançar maior rentabilidade e, ao mesmo tempo, tornar-se uma organização mais ágil, eficiente e orientada por dados.”

Olhando para o futuro, a empresa de logística espera ganhar entre US$ 17 e US$ 18,50 por ação – uma faixa com um ponto médio de cerca de US$ 17,75 – em seu ano fiscal de 2024. Em junho, a administração disse que espera lucros entre US$ 16,50 e US$ 18,50, que é a média de US$ 17,50. O lucro no ano fiscal de 2023 foi de aproximadamente US$ 15 por ação.

O aumento de 25 cêntimos no meio do intervalo esperado é inferior aos 84 cêntimos pelos quais os lucros fiscais do primeiro trimestre superaram as expectativas, mas os investidores parecem estar a dar crédito à empresa por alguma reticência. A reação inicial aos números foi positiva. As ações subiram 5,2% nas negociações fora do horário comercial, a US$ 26,50 por ação.

Havia muito para os investidores pensarem neste trimestre. As negociações trabalhistas da UPS transferiram parte do volume para a FedEx por parte de empresas que buscam se proteger de possíveis paralisações de trabalho.

Há cerca de uma semana, a UPS “efetivamente guiou os lucros por ação do terceiro trimestre 25% abaixo das expectativas”, escreveu o analista do Citi, Christian Weatherby, em um relatório que levava aos lucros da FedEx. A razão para isto foi o aumento dos custos laborais, bem como a alteração dos volumes.

Ele está feliz com a forma como as coisas aconteceram na FedEx. “Coletivamente, os resultados e as orientações foram melhores do que nossas expectativas otimistas e devem impulsionar as ações para cima”, escreveu Weatherby na noite de quarta-feira. Ele avalia as ações como Compra e tem um preço-alvo de US$ 295 por ação.

É claro que a greve da UPS não aconteceu. A empresa finalizou o novo acordo comercial no final de agosto.

O analista da Raymond James, Patrick Tyler Brown, acrescentou em um relatório na terça-feira que a falência da Yellow também beneficia a FedEx. Yellow era principalmente um provedor de serviços de carga inferior a um caminhão. A FedEx também possui um negócio LTL.

A UPS e a Yellow ajudaram a impulsionar as ações da FedEx em cerca de 8% desde a última divulgação de lucros da empresa. Agora, os esforços de redução de custos da empresa estão a fazer subir as ações, na sequência do seu relatório fiscal do primeiro trimestre.

Entrando nas negociações na quinta-feira, as ações subiram 45% até agora este ano, em vez disso



Standard & Poor’s 500

E



Dow Jones Industrial Average

Alta em cerca de 15% e 4%, respectivamente.

