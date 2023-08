Lucros da Abercrombie & Fitch (ANF) no segundo trimestre de 2023

As ações da Abercrombie & Fitch subiram nas negociações de pré-mercado, depois que a varejista quebrou as previsões de lucros e vendas de Wall Street para o trimestre e aumentou suas perspectivas para o ano.

Numa teleconferência com investidores, o CEO Fran Horowitz disse que o desempenho do varejista foi “o culminar de anos de trabalho árduo”. Ela disse que a empresa está atraindo mais compradores com sua ampla gama de opções novas e modernas, de vestidos a calças largas.

“Já conversamos sobre isso antes, mas não somos mais uma marca de jeans e camisetas”, disse ela. “Somos definitivamente uma marca de estilo de vida hoje.”

Ela acrescentou que o retalhista continuará a abrir lojas e a investir na sua experiência digital – mesmo que o cenário económico permaneça incerto.

Veja o desempenho do varejista no segundo trimestre fiscal encerrado em 29 de julho, em comparação com o que Wall Street esperava, com base em uma pesquisa com analistas realizada pela Refinitiv:

Lucro por ação: US$ 1,10 vs. 17 centavos esperados

Receita: US$ 935,3 milhões vs. US$ 842,4 milhões esperados

O lucro líquido dos três meses aumentou para US$ 56,9 milhões, ou US$ 1,10 por ação, de um prejuízo de US$ 16,8 milhões, ou 33 centavos por ação, no mesmo período do ano passado.

As vendas líquidas aumentaram em relação aos US$ 805,1 milhões do ano anterior.

A Abercrombie disse que agora espera que as vendas líquidas aumentem cerca de 10% em todo o ano fiscal, acima dos US$ 3,7 bilhões do ano anterior. Anteriormente, esperava um crescimento entre 2% e 4%.

A empresa disse que espera que as margens operacionais também melhorem, com os custos de frete e matérias-primas como o algodão melhorando. Ele cai. A expectativa é que as margens operacionais fiquem na faixa de 8% a 9%, em comparação com a previsão anterior de 5% a 6%.

As vendas e o preço das ações do retalhista dispararam quando a Abercrombie reinventou a sua imagem de uma loja num centro comercial conhecida pelos seus modelos sem camisa e fortes aromas a colónia, para um retalhista que ressoou junto de um público mais vasto.

A Abercrombie também se destacou porque desafiou as tendências do setor. Varejistas, incluindo Home Depot, Target e Walmart, relataram que os consumidores não gastam livremente em itens discricionários, como roupas. Sentimentos semelhantes foram ecoados pela Foot Locker, que reduziu as vendas e reduziu a orientação para o ano inteiro na quarta-feira.

Horowitz disse que os produtos da Abercrombie evoluíram para oferecer roupas que os clientes podem usar quer estejam indo para o escritório ou saindo para um happy hour. Esses itens incluem calças sob medida chamadas Sloane, que vêm em diferentes tecidos e conquistaram seguidores no TikTok, e uma coleção de vestidos que os compradores podem usar em uma festa ou casamento.

“Nós realmente expandimos para muitas novas categorias – então agora este jovem millennial pode usar esta marca do trabalho ao fim de semana”, disse ela.

No fechamento de terça-feira, as ações da Abercrombie subiram quase 80% este ano, superando em muito o ganho de quase 14% do S&P 500. As ações da empresa atingiram uma alta de 52 semanas de US$ 43,47 no início desta semana.

A empresa também trabalhou para impulsionar as vendas da Hollister, marca mais atrativa para os adolescentes. Horowitz disse aos investidores na teleconferência que o varejista intensificou suas campanhas digitais para a Hollister. A empresa disse que o tráfego de clientes melhorou no trimestre e o crescimento das vendas continuou até o início de agosto.

As vendas similares, métrica que leva em conta o efeito de aberturas, fechamentos e reformas de lojas, aumentaram 13% em toda a empresa. Para sua marca homônima, Abercrombie, as vendas comparáveis ​​aumentaram 23%. Para Hollister, o aumento é de 5% ano após ano.

O estoque diminuiu 30% em relação ao ano anterior, à medida que a empresa gerenciava de perto os pedidos e buscava as mercadorias necessárias com base na demanda.

Na sua teleconferência com investidores, Horowitz disse que as vendas da empresa cresceram no segundo trimestre, em todos os géneros e em todas as regiões. Nas roupas femininas, disse ela, os compradores compravam vestidos e calças. Na moda masculina, as camisas e calças de malha se mostraram populares, pois os compradores procuravam roupas versáteis que pudessem se adequar a diferentes estações e situações.

Também promoveu inaugurações de lojas, incluindo uma nova loja Abercrombie inaugurada no mês passado na Quinta Avenida, em Nova York.

A empresa planeja abrir cerca de 35 novas lojas, reformar ou reformar 20 e fechar 30, disse o diretor financeiro, Scott Lipeski, aos investidores por telefone.