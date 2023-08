Lucasfilm-ILM fecha instalação de efeitos visuais e animação em Cingapura – Diversos

ILM

A Lucasfilm/Industrial Light & Magic, de propriedade da Disney, fechará suas instalações de VFX e animação em Cingapura, que empregam mais de 300 pessoas. A empresa aponta mudanças na indústria global de entretenimento como um fator por trás da decisão.

A Disney disse em um comunicado enviado por e-mail para: diverso.

O estúdio de Cingapura foi fundado em 2004 como Lucasfilm Animation Singapore e iniciou suas operações em 2006 trabalhando na série animada de televisão ‘Star Wars: The Clone Wars’.

Mudou-se para a cidade-estado em 2013, instalando-se no futurista Eclipse Building, de propriedade de George Lucas, em Fusionopolis. Foi apelidado de “Edifício Sandcrawler”, devido à sua semelhança com o famoso veículo “Star Wars”. O Eclipse Building foi vendido por Lucas em janeiro de 2021 para o Blackstone Group.

“A decisão da Lucasfilm de encerrar as operações em Cingapura é uma resposta às mudanças nas condições da indústria e dos negócios. A indústria global de mídia está enfrentando disrupções devido aos rápidos desenvolvimentos tecnológicos, enquanto os estúdios lidam com desafios relacionados a talento e lucratividade.

A reestruturação em andamento da indústria do entretenimento, que está reduzindo as operações de TV linear e mídia física sob pressão do streaming e que causou grandes fusões corporativas e redução de tamanho, é claramente um fator no declínio da ILM Singapore. Assim é o efeito de golpes duplos em Hollywood por roteiristas e atores.

O fechamento seria um golpe nas ambições de Cingapura de se tornar um centro asiático ou global para a indústria do entretenimento. Enquanto Cingapura atraiu uma série de empregos de sede regional para grandes grupos de mídia dos EUA, incluindo a Disney, as iniciativas para criar uma grande produtora e magnata do financiamento de filmes fracassaram. De muitas maneiras, foi ofuscado pelo crescimento de indústrias em outras partes da Ásia, principalmente na Índia, China e Coréia do Sul.

No entanto, o governo de Cingapura parece esperançoso de que o impacto gradual das quase duas décadas de presença da ILM continue.

“Durante o mandato da Lucasfilm em Cingapura, a empresa desenvolveu talentos de animação digital de classe mundial para a indústria, transmitindo conhecimentos e habilidades. Nosso talento cingapuriano trabalhou ao lado e aprendeu com produtores experientes, permitindo-lhes desenvolver suas habilidades e atuar em um cenário global. .”

“Estamos orgulhosos de que os cingapurianos tenham trabalhado em sucessos de bilheteria de Hollywood como ‘Jurassic World: Dominion’ e ‘Os Eternos’ da Marvel. Muitos deles passaram para cargos em empresas de mídia como a Netflix ou abriram suas próprias empresas. Além disso, a Lucasfilm os líderes contribuíram ativamente no treinamento de gerações de estudantes em habilidades digitais e técnicas em artes aplicadas e institutos de ensino superior.”

“Gostaríamos de agradecer ao governo, à indústria e à sociedade de Cingapura por sua parceria nos últimos 17 anos. Treinamos e recrutamos uma geração de talentos de produção, artistas de efeitos visuais e animadores. Estamos muito orgulhosos do excelente trabalho que a equipe tem feito em Cingapura e esperamos oferecer novas oportunidades para o talento de Cingapura, para continuar o trabalho inovador que estão fazendo.

A ILM disse que está dando aos funcionários o máximo de antecedência possível e oferecendo oportunidades de transferência para um dos outros estúdios da empresa. Desde a abertura em Cingapura, a ILM se expandiu com outros estúdios em Vancouver (inaugurado em 2012), Londres (2014), Sydney (2019) e Mumbai (2022). Estes são, além da sede da empresa em San Francisco.

A ILM também diz que trabalhará com a comunidade empresarial local em Cingapura para apresentar uma feira de empregos com empresas que precisam de talentos com habilidades semelhantes.