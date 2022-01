Lucas: Acorde com reflexos rápidos – University of North Carolina Athletics

Por Adam Lucas

1. Carolina não consegue parar o suficiente para desacelerar Wake Forest, já que os Deacs vencem um jogo importante na Atlantic Coast Conference em Winston. A derrota por 98-76 foi a primeira vez desde a temporada 2001-02 que os Tar Heels perderam mais de 20 pontos consecutivos. Wake pagou 54,2% pelo jogo. Depois de um chute de 51,6% no primeiro tempo, o que parecia um grande número, eles saíram em seguida e acertaram 57,1% no segundo tempo.

2. Ele basicamente acordou apenas quatro jogadores, mas Carolina não conseguiu parar esse quarteto, e isso foi o suficiente para vencer a partida. Jake Lavia: 31 pontos. Davian Williamson: 19 pontos. Alundus Williams: 23 pontos. Damari Monsanto 13 pontos. Foi Monsanto quem realmente quebrou o calcanhar de Tarr com três lances consecutivos no meio do segundo tempo, mas os outros três sempre foram difíceis de desacelerar a noite toda, não importa quem usou seus saltos de alcatrão para se defender deles.

3. A defesa de Carolina simplesmente não foi boa o suficiente para parar Wake Forest no sábado. Deacons fez isso principalmente levando Heels um a um (eles só tiveram 11 passes em 32 field goals), eventualmente se voltando para Wake apenas para tentar descobrir o que eles poderiam fazer ao atacar para fazer uma jogada distinta. A última parte do segundo tempo foi quase tão frustrante quanto o primeiro tempo na terça-feira.

4. Calebe amor Está conseguindo um daqueles trechos que você consegue quando é um atirador de alto volume. Love está 5 para 27 em seus dois últimos jogos, e ele também tem cinco voltas e seis assistências nesse período. Porque na maioria das noites ele não é tão inovador para seus companheiros de equipe, quando ele está lutando com seu arremesso é muito difícil obter muita produção daquele lugar. Assim como Wake, o ataque de Carolina também foi um contra um, já que Tar Heels teve apenas nove passes em 27 field goals. Mas não há dúvida de qual versão foi mais produtiva.

5. Embora Carolina tenha perdido dois dígitos no primeiro tempo pelo segundo jogo consecutivo, esse déficit parecia mais administrável do que o de Miami. Carolina arremessou terrivelmente nos primeiros 20 minutos (30% fora do campo, 28,6% fora de três), ficando apenas 12 minutos fora Armando Bacot Por causa de um problema fatal, a blitzkrieg 18-0 em uma rápida pausa por Wake. No entanto, os saltos foram atrasados ​​apenas por dez. Mas se a oportunidade de um impulso no segundo tempo veio, Carolina nunca escapou.

6. Um lampejo de algum impulso veio com as 15:30 restantes no segundo tempo, quando Carolina reduziu para nove. Os Tar Heels forçaram um raro giro Wake (eles só tinham oito) e eles RJ Davis Na quadra aberta, as aparições são direcionadas para um escanteio para reduzir o número para sete. Mas ele foi apitado por uma falta ofensiva na tentativa de criar mais espaço, e o déficit foi de dois dígitos na maior parte do restante da partida. Tar Heels não teve field goals durante a transição do jogo. Os únicos dois pontos de quebra rápida vieram de lances livres.

7. Parecia uma partida do início da temporada com Roy Williams dessa perspectiva Hubert Davis Tente várias combinações (algumas por escolha, algumas ditadas por um problema de bug) na primeira metade. com Anthony Harris Não disponível oficialmente para o resto da temporada, há minutos a serem ganhos. Tar Heels jogou dez jogadores diferentes no primeiro tempo. O giro ficou mais fino no segundo tempo, com os primeiros subs Buff Johnson E Dawson Garcia na marca de 11:07.

8. Johnson fez vários exercícios muito bons esta semana e foi o primeiro substituto na partida de sábado. Lembre-se de quão pouca experiência real de jogo Johnson teve no nível ACC – sábado foi apenas seu 17º jogo de sua carreira – e então ele ainda está descobrindo onde conseguir sua chance. Mas ele está jogando duro o tempo todo, ele é um ativista enérgico e tem um comprimento que cria alguns problemas defensivamente. Há mais minutos em seu futuro.

9. Carolina tentou mudar a aparência defensiva no segundo tempo, ao entrar na área de posse de bola. Esta Posse de Três Indicadores de Mata Wake terminou e a área nunca mais foi vista. Parecia que Tar Heel também deveria ficar no final do primeiro tempo, mas alguém perdeu a ligação e a defesa não foi executada. Eles também tentaram cair na armadilha com o sacro aumentado, mas não foi eficaz.

10. Tão simples: Esses são três grandes jogos que acontecerão no Smith Center esta semana. Os fãs de Wake Forest correram para o campo após a vitória, demonstrando a força que Carolina não foi capaz de enfrentar por 40 minutos. Este jogo foi muito importante para Wake. Dadas as posições semelhantes no ranking, deveria ter sido o caso de Carolina.

11. Um lembrete de que o jogo da Virginia Tech que foi adiado em dezembro foi adiado para segunda-feira às 20h em Chapel Hill. Os ingressos para o jogo original ainda são válidos, já que os Tar Heels começam sua corrida de três home runs em um período de seis dias.

12. Armando Bacot Ele teve sua nona dobradinha consecutiva, marcando 12 pontos e pegando 12 rebotes. Isso empata o nove de John Henson durante a temporada 2010-11 como a quinta sequência mais longa da história da UNC.

13. Crédito para Wake Forest e Steve Forbes por revitalizar seu prédio. Lawrence Jewell foi um cemitério em duas visitas recentes à Carolina. Ainda havia alguns fãs saudáveis ​​do Carolina por aí, e não estava completamente esgotado, mas os fãs que estavam lá entraram no jogo e gostaram de esmagar seu rival mais odiado.