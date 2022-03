LSU CB Derek Stingley Jr. Recuperando-se da lesão de Lisfranc, ele não chegará à NFL

Indianápolis – LSU Back Corner Derek Stingley Jr. Ele ofereceu uma resposta definitiva no sábado sobre por que a temporada de 2021 terminou em setembro e por que ele não praticará esportes no sábado à noite na NFL Scouting Association.

Stingley, número 7 geral de Todd McShie no draft e quarterback número 6 de Mel Keeper Jr., disse na manhã de sábado que rompeu um ligamento no pé esquerdo – uma lesão no Leverfrank – antes do jogo da semana 4 da LSU contra o Estado do Mississippi em Na temporada passada, ele passou por uma cirurgia em 26 de setembro.

Stingley disse: “Minha reabilitação está muito adiantada no momento… estou com pressa para fazer o que tenho que fazer no dia profissional”.

Stingley disse que tem um cronograma de recuperação de “quatro a seis meses” e não estará envolvido no trabalho de campo do zagueiro no domingo no Lucas Oil Stadium.

O Dia Profissional da LSU está agendado para 6 de abril, que é um dos últimos dias profissionais no campus para o mês seguinte.

“Cheguei perto de quase 100 por cento, e agora estou correndo, começando dois potes, esmagando as encostas, e essa é a realidade em que estou”, disse Stingley.

Questionado se alguma equipe havia manifestado preocupações sobre seu equilíbrio durante as entrevistas na piscina, Stingley disse: “Nada”.

Os executivos da equipe inicialmente esperavam ver Stingley trabalhando no set nas últimas semanas, mas acredita-se que o sábado seja a primeira vez que Stingley falou publicamente sobre a extensão da lesão no pé.

Do ponto de vista do futebol, muitos dos avaliadores de talentos da liga dizem que a melhor temporada de Stingley na LSU foi em 2019, quando, como um verdadeiro novato, ele foi o segundo colocado All-American, All-SEC e SEC recém-chegado do ano com seis interceptações. e 21 passes defensivos. Stingley não teve objeções na temporada abreviada de 2020 COVID-19 ou nos três jogos que disputou na temporada passada.

Apesar de tudo, Stingley disse que ainda acha que ainda é o melhor canto neste draft.

“Porque eu me conheço e sei que quando estou no meu melhor, sou o melhor”, disse Stingley.