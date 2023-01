Loyola Marymount quebra sequência de vitórias consecutivas de Gonzaga aos 76

SPOKANE, Wash. – Cam Shelton Ele deu sinal verde a 13 segundos do fim e o sexto home run de Loyola Marymount atingiu a sequência de 76 vitórias consecutivas de Gonzaga em uma vitória por 68 a 67 na noite de quinta-feira.

A seqüência ininterrupta em casa dos Bulldogs (16-4, 5-1 na Conferência da Costa Oeste) foi a oitava mais longa da história da Divisão I. Incluía uma vitória em 20 de novembro sobre o Kentucky em um jogo em campo neutro na Spokane Arena, que a NCAA considerou um jogo em casa do Gonzaga.

Shelton marcou 27 pontos para liderar o Lions (14-7, 4-3), que não vence em Spokane desde 1991 e perdeu 25 seguidas para o Zags.

“Este é outro sinal de que nosso programa está indo na direção certa, e é o mais importante”, disse o técnico do Loyola Marymount, Stan Johnson. “Poucas pessoas virão aqui e vencerão, então acho que isso apenas se destaca e valida os jogadores que tínhamos no vestiário e todas as coisas que estávamos tentando alcançar.”

Gonzaga havia vencido 83 jogos consecutivos contra adversários não classificados, com 46 deles voltando para casa.

“A série caseira acabou”, disse o técnico do Zags, Mark Phew. “Ia acabar em algum momento e acabou em uma luta dura e muito disputada. Nossos caras lutaram e tiveram a chance de continuar … Acho que ninguém tocaria nisso.” [streak] Por algum tempo.”

A seqüência de 36 vitórias consecutivas dos Bulldogs no mês de janeiro também chegou ao fim. Eles venceram sua 11ª vitória consecutiva desde a derrota para Baylor em 2 de dezembro.

Galeno Anderson somou 15 pontos e Kelly Liaobaby Ele tinha 11 para o Lions. Loyola Marymount assumiu uma vantagem de nove homens no segundo período e segurou a liderança de Gonzaga no final.

LMU liderou por 66-59 com 2:55 restantes após a cesta de três pontos de Shelton, mas os Zags marcaram os próximos oito pontos para assumir a liderança de 67-66. Drew TimLance livre faltando 41 segundos para o final do jogo. Com o cronômetro correndo, Shelton converteu um corredor de fora da pista para dar aos Leões a liderança, e a tentativa final de Timme para a vitória foi bloqueada em parte por Leaupepe.

A jogada inteligente de Shilton foi decisiva para os Leões nos minutos finais.

“Tem sido um ano muito bom até agora e acho que isso os pressionou para conseguir a tinta”, disse Johnson. “Achei que ele tomou algumas boas decisões para encontrar companheiros de equipe e acho que ele tem uma grande postura, que é o que se espera de um goleiro veterano.”

Timme liderou os Zags com 17 pontos. Nolan Hickman Ele perdeu 12 pontos e seis assistências para os Zags, que vinham de uma vitória por 115 a 75 sobre o Portland no sábado.

Gonzaga lutou fora do campo, arremessando 44,4% no geral e acertando 4 de 14 (28,6%) na faixa de 3 pontos e 15 de 23 (65,2%) na linha de lance livre.

A Associated Press contribuiu para este relatório.