Louise Farnes, autora do século 19, retorna ao áudio

maestro Lawrence Aquilby, que lançou gravações de primeiro e terceiro com o Insula Orchestra Neste verão, ele lidera o terceiro com a Handel and Hayden Society em Boston em 5 e 7 de novembro. “A música dela não é tão vanguardista quanto a de Berlioz, por exemplo, mas é construída de maneira sólida.”

Craft tem sido uma marca registrada da Farrenc, que a aprimorou em um ambiente de suporte notável. Nascida em 1804, Jeanne Louise Dumont pertenceu a um grupo de escultores da corte e cresceu entre os artistas que residiram na Sorbonne. O “Espírito de Liberdade” de seu irmão Auguste ainda é coroado lugar pastel.

Farrenc aprendeu piano e teoria desde os 6, ensinado pela madrinha que havia estudado com Muzio Clementi. Aos quinze anos, ela começou a ter aulas particulares com Anton Richa, um amigo de Beethoven que, como professor do conservatório que havia impedido Varennec de entrar como estudante de composição, ensinou Berlioz, Lyst e César Frank.

Esses estudos foram interrompidos brevemente em 1821 para casar com Aristide Farnes, o flautista e editor de alguns dos principais compositores da época, incluindo Beethoven. Foi uma combinação extraordinariamente suave, senão rica. Aristide encorajou Louise a se apresentar, co-organizando com ela os salões e outros eventos que exibiam sua escrita no contexto de seus interesses comuns, e publicou seu trabalho de forma crítica.

Seguindo o modelo de um talentoso compositor da época, as primeiras peças para piano de Farines eram rondos ou grupos de variações de melodias folclóricas e operísticas, mas estavam longe de ser ostentosas e frágeis. Seu Air Russe Varié de 1835 chamou a atenção de Robert Schumann, que elogiou seus “deliciosos jogos de igreja” no espírito de Bach e declarou que “é preciso cair sob seu charme”.

Joan Polk, professor da Manhattan School of Music, no ano passado fez um excelente anúncio cadastro De “Air Russe” e metade da coleção de 30 estudos de Farrenc, que – como Chopin da mesma década – foge de seus constrangimentos pedagógicos.