Lost Ark não aumentará a capacidade do servidor da Europa Central • Eurogamer.net

Atualização 22/02/22: A Amazon Games respondeu à decepção dos jogadores com a capacidade do servidor Lost Ark.

Em um comunicado enviado à Eurogamer, ele confirmou que o servidor Europe Central não teria um aumento de capacidade, mas que o recém-construído servidor Europe West estava diminuindo o congestionamento. Abaixo, o comunicado na íntegra:

“Lost Ark é mais popular do que esperávamos, expandindo para 800.000 jogadores simultâneos em 17 minutos e 1,3 milhão em 24 horas. Esse é o equilíbrio em trazer grandes jogos para novos territórios – novos aumentos na demanda também podem trazer desafios inacreditáveis.” para a complexidade dos sistemas que precisam trabalhar juntos, adicionar mais capacidade em um data center “Europe Central” não é uma opção. Em vez disso, a Smilegate e a Amazon Games fizeram uma parceria para implantar um novo data center para jogadores europeus em apenas cinco dias – “Europa Ocidental” – Para responder à demanda regional. Para maiores esclarecimentos, os termos “região da Europa Central” e “região da Europa Ocidental” são nomes para data centers específicos e não se referem à região geográfica da Europa Central.

“Desde que foi inaugurado há quatro dias, o novo data center da ‘Região da Europa Ocidental’ agora abriga pouco menos de 20% de nossos jogadores europeus e está crescendo a cada dia. Sabemos que os tempos de espera são muito frustrantes para nossos jogadores e estamos encorajados para ver que o novo data center foi bem-sucedido. Já está reduzindo as filas máximas em 48%. Estamos monitorando esse número de perto enquanto trabalhamos constantemente para melhorar os tempos de espera.”

História original 21/02/22: Lost Ark não aumentará mais a capacidade do servidor da Europa Central.

Os jogadores europeus do novo MMO ARPG enfrentaram longos tempos de espera desde o seu lançamento.

no Nova postagem no blogA equipe de desenvolvimento do jogo reconheceu que havia problemas, mas enfatizou que não havia nada que eles pudessem fazer.

“Sabemos que os jogadores ainda enfrentam longas filas na Europa”, explicou o post do blog. “A Europa Central tem uma grande capacidade e infelizmente não há como aumentar o número de jogadores em todo o mundo na Europa Central. Não é possível adicionar mais servidores com base na complexidade de todos os sistemas que precisam trabalhar juntos.”

O Servidor da Europa Ocidental criado Para calcular a popularidade do jogo. No entanto, atualmente não há funcionalidade de transferência de servidor, o que significa que este novo servidor é apenas uma opção para novos jogadores ou aqueles que desejam perder seu progresso.

A postagem do blog diz: “Definitivamente, ouvimos a solicitação de trabalho de portabilidade do servidor e examinamos minuciosamente nossas opções”. “Esta funcionalidade instantânea não existe atualmente em Lost Ark. Este serviço acaba de ser lançado na Coréia e é um processo em lote semanal que requer manutenção para ser executado. Ele também não suporta funcionalidade entre regiões. Então, infelizmente, não é uma opção viável neste momento para a versão ocidental – mas não descansaremos até esgotarmos todas as opções.”

Mais melhorias também estão em andamento.

A manutenção foi feita nos servidores da Europa Central no fim de semana para melhorar a compatibilidade, um recurso importante com o qual muitos lutaram.

Estaremos realizando a manutenção nos servidores centrais na Europa hoje às 23h / 00h CET, e esperamos que a manutenção dure cerca de 2 horas. Muito obrigado pela sua paciência. – A Arca Perdida (playlostark) 20 de fevereiro de 2022

O bate-papo de spam dos vendedores de ouro será bloqueado enquanto a equipe trabalha para melhorar as ferramentas de moderação no jogo. Mudanças também estão em vigor para evitar compras fraudulentas, incluindo um sistema para rastrear a legitimidade da conta de um jogador e limites de compras diárias para cada conta.

Por fim, correções contínuas para correspondência de bugs e problemas de estabilidade da loja são uma prioridade.

“Agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para resolver os problemas desta janela de lançamento. Seus comentários e relatórios de problemas são muito úteis e apreciados, pois continuamos a trabalhar juntos para tornar Lost Ark o melhor que podemos ser.”

Lost Ark, o MMO free-to-play da Smilegate e introduzido no ocidente pela Amazon Games, provou ser incrivelmente popular em suas primeiras semanas com O segundo pico mais alto de todos os tempos no Steam.