Los Angeles Chargers TE Donald Parham Jr. foi diagnosticado com uma concussão após um acidente assustador no campo

Narrow End Los Angeles Chargers Donald Parham Jr. A equipe anunciou que ele terá alta do hospital na sexta-feira após ser diagnosticado com uma concussão.

Parham foi retirado da derrota de quinta-feira à noite para o Kansas City Chiefs em uma maca depois que ele pareceu desmaiar quando sua cabeça bateu no chão ao tentar pegar um passe no primeiro quarto. O transportador disse na sexta-feira que Parham estava descansando confortavelmente e alerta no Harbor-UCLA Medical Center.

“É o lado difícil dos esportes profissionais”, disse o técnico do Chargers Brandon Staley Ele disse que após a derrota 34-28, prorrogação. “Sempre que você vê isso diretamente e de perto dele, isso afeta você. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, tentamos jogar com ele o resto do caminho, e isso é o que nossos caras fizeram esta noite. Coloque-o na linha e jogar para ele um jogo de baleia. ”



Parham, em seu segundo ano no Los Angeles, teve um passe de 5 jardas Justin herbert Na parte de trás da end zone com o quarto e o gol, mas ele soltou a bola quando sua cabeça bateu no chão. A câmera ampliada em seu rosto mostrou seus olhos fechados e sua boca aberta.

Um de seus companheiros de equipe tentou mover brevemente o braço esquerdo de Parham, mas ele estava congelado em uma posição dobrada. Os treinadores e a equipe médica removeram a máscara facial de Parham de seu capacete e a colocaram na tabela. Os braços do jogador de 24 anos tremiam enquanto ele andava sobre rodas enquanto jogadores ansiosos de ambos os times assistiam.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.