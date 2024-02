Localizando o navio misterioso no local de um derramamento de óleo de emergência em Trinidad e Tobago

Em 7 de fevereiro de 2024, um navio misterioso Começou a vazar O petróleo encalhou em um recife na costa de Tobago, uma das duas principais ilhas do país caribenho de Trinidad e Tobago.

O derrame resultante cobriu praias, vida selvagem e mais de 80 quilómetros do Mar das Caraíbas, levando o governo a declarar uma “emergência nacional”. Mais de uma semana depois, o navio continua sem identificação pelas autoridades.

Equipas independentes de mergulho e submersíveis encontraram um nome para o navio – “Gulfstream” – mas não conseguiram localizar o número de registo da Organização Marítima Internacional (IMO) que o identificaria de forma conclusiva.

Uma pesquisa conduzida pela Bellingcat, incluindo voluntários da comunidade Discord, sugere uma explicação: a embarcação misteriosa é uma barcaça não motorizada, parte de um chamado sistema articulado de reboque de barcaças que, para começar, não tinha um número de registro.

Depois que esta história foi publicada em 14 de fevereiro, ela foi publicada pelo Ministério de Segurança Nacional de Trinidad e Tobago Anunciar Determinou que dois navios estavam “envolvidos no incidente do derramamento de óleo”. Um dos navios era um rebocador registrado no Panamá chamado Solo Creed, com destino à Guiana, disse o ministério. A outra embarcação, uma barcaça sem nome, foi identificada como a embarcação que vazava “sedimento oleoso preto” na costa de Tobago. Este artigo é sobre como definir o último.

Fotografia aérea Compartilhado no Facebook Pelo Gabinete do Secretário-Chefe de Tobago em 11 de fevereiro.

Às 7h20, horário local, do dia 7, o navio naufragado com vazamento de óleo foi chamado à Autoridade de Gerenciamento de Emergências de Tobago. Poucas horas depois, uma imagem do satélite Sentinel-2 capturou o navio, bem como uma mancha de petróleo a mais de 10 quilómetros a nordeste que encalhou num recife raso perto de Tobago.

Imagens do Sentinel-2 datadas de 7 de fevereiro de 2024, mostradas em diferentes ampliações e processamento de cores.

A foto postada pelo usuário “Wussy” no ShipSpotting.com revela algo interessante sobre o navio submerso: a presença de escadas “pomba” na lateral do casco. Pode ser visto claramente próximo ao lado esquerdo do navio e pouco visível na borda direita da imagem.

Uma foto postada no ShipSpotting.com, anexada por Bellingcat, mostra escadas na lateral do casco do navio. Direitos autorais das imagens 2024, usuário do ShipSpotting.com “Wussy”.

Esses banheiros são Recurso incomum Eles geralmente não são encontrados em navios com propulsão própria, mas são usados ​​em barcaças sem propulsão, que podem não ser tripuladas e exigir acesso externo pela água.

Como as embarcações não motorizadas são regulamentadas de forma diferente das embarcações autônomas, as informações de código aberto sobre elas são menos claras. No entanto, Bellingcat identificou uma barcaça chamada Gulfstream, anexada a um rebocador chamado Marlin, em TugboatInformation.com.

De acordo com o site “[The Marlin] Ele era casado com uma barcaça de casco duplo de 449 pés e 60 mil barris; o Corrente do GolfoO rebocador e a barcaça operam como parte de um “sistema articulado de reboque e barcaça” ou ATB. O rebocador é preso à parte traseira da barcaça em um entalhe especial no casco. Isso pode ser visto nesta foto do usuário Hans Rosenkranz da FleetMon. .com.

Imagem postada no FleetMon, copyright 2008 Hans Rosenkranz.

Observe também nesta foto que, embora o rebocador Marlin tenha sido pintado com um número de registro IMO, a barcaça em si só tem o nome “Gulfstream” e a escrita “Filadélfia”.

Tugboatinformation.com também inclui muitas outras fotos da embarcação. Duas fotos foram tiradas em 2009 e mostram o navio operando com carga pesada e baixo na água.

A terceira foto das informações do rebocador, sem data e sem créditos, mostra a proa do navio com mais parte do casco visível. Bellingcat identificou a foto como outra foto tirada por Rosenkranz em 2008 e obteve uma cópia em maior resolução. Nestas imagens é possível fazer corresponder a posição dos dois grupos de pombos (vermelho e verde), bem como das linhas fricativas (marcadas a laranja), com o navio virado em Tobago. O número de aberturas entre as duas linhas visíveis no navio invertido corresponde ao número entre as duas linhas inferiores na barcaça Gulfstream.

Além disso, uma série de cinco ânodos de sacrifício (roxos) pode ser vista ao longo da frente da Corrente do Golfo. Eles teriam sido substituídos diversas vezes entre 2008 e 2024, mas ainda existem em locais muito semelhantes.

Acima: Imagem postada em Tugboat Information, copyright 2008 Hans Rosenkranz. Parte inferior: Wussy, usuário do ShipSpotting.com com direitos autorais da imagem, 2024. A imagem inferior foi invertida horizontalmente para maior clareza.

Além disso, pistas estão disponíveis em Fotos de mergulho Foi exibido durante coletiva de imprensa realizada pela Assembleia da Câmara de Tobago, mostrando uma estrutura no fundo do recife (a filmagem começa às 16h07 do vídeo). Esta estrutura, que pode ter sido identificada erroneamente como um “mastro de navio”, lembra as torres de iluminação encontradas no convés de uma barcaça Gulfstream.

Esquerda: Uma imagem de um vídeo divulgado pela Assembleia da Câmara de Tobago. À direita: Imagem postada no ShipSpotting, copyright 2009 do usuário JP Byrd.

Embora as fotos de 2008 e 2009 mostrem o sistema ATB Marlin/Gulfstream operando nos Estados Unidos, os registros do banco de dados de rastreamento de propriedade de navios Equasis mostram que o Marlin foi vendido em 2012 e comprado pela San Martin Group Ltd, uma empresa panamenha. Em 2014, os dados do AIS mostram que o navio começou a visitar regularmente portos petrolíferos na Venezuela e nas Caraíbas.

Os registros do Equasis mostram apenas o Marlin sendo vendido, pois as embarcações sem motor não são registradas da mesma forma, como mencionado anteriormente. Porém, após a data da venda, as embarcações também foram capturadas por imagens disponíveis no Google Earth, que mostram claramente que o rebocador Marlin ainda trabalha com a barcaça “casada” Gulfstream, como nesta foto do porto petrolífero de Maracaibo, na Venezuela, em 8 de março de 2015.

Imagem do Google Earth do porto de Maracaibo, Venezuela, em 28 de julho de 2015.

Bellingcat seguiu o navio Marlin/Gulfstream usando dados AIS e imagens de satélite até 17 de outubro de 2020, quando mudou sua posição AIS final no estaleiro ASTINAVE em Amway, Venezuela. Imagens de satélite mostram que a barcaça permaneceu algum tempo em ASTINAVE.

Em 18 de fevereiro de 2021, ASTINAVE postou no Instagram uma foto mostrando o rebocador Marlin e a popa do navio Gulfstream, com a legenda “Posicionamiento de embarcacion en acople de trabajo” ou “Colocando o navio em posição de acoplamento”.

Em 23 de março de 2021, os registros do Equasis mostram que os proprietários do Marlin, San Martin Group Ltd, venderam o Marlin para outra empresa panamenha, a Star Goods Petroleum SA, que foi registrada em 2014. A própria Gulfstream não aparece no Equasis.

Há mais de um ano, a embarcação da Gulfstream está no estaleiro ASTINAVE, segundo imagens do Planet Labs PBC e do Google Earth. Foi visto pela última vez em imagens do planeta em 22 de fevereiro de 2022, quando apareceu flutuando próximo à costa da doca seca. A Gulfstream não estava visível na ASTINAVE após esta data. O Marlin não enviou nenhuma mensagem AIS desde então.

Existem algumas razões pelas quais um navio pode não transmitir sinais AIS. Uma razão comum é ocultar a origem e o destino das mercadorias que transporta, embora não haja provas conclusivas sobre a razão pela qual os sinais de Marilyn pararam.

Os navios são por vezes utilizados nas chamadas “frotas fantasmas” para transportar petróleo sancionado do Irão e da Venezuela. Em 2022, Financial Times mencionado O número de navios retirados para operar em frotas fantasmas triplicou desde 2019. Esses navios operam sob o radar e muitas vezes são mal conservados – Reuters mencionado No ano passado, descobriu-se que mais de metade da frota estatal de petroleiros da Venezuela estava “tão degradada que teve de ser reparada imediatamente ou retirada de serviço”.

Idade típica do petroleiro Ele tem 30 anos. A partir de 2014, o Marlin e o Gulfstream estão em serviço há 50 e 48 anos, respectivamente.

A barcaça Gulfstream tem um formato único, mas não é visível nas fotos do local de Tobago. Para avaliar a plausibilidade do Gulfstream ser o navio naufragado, Bellingcat usou imagens de detecção de navios e imagens de satélite para construir um modelo 3D em escala real do navio de guerra Gulfstream. Como o fundo do navio não é visível nas imagens disponíveis de localização de navios, este modelo é uma aproximação, utilizando diagramas de outras barcaças articuladas e sistemas de reboque disponíveis online.

Esquerda: ilustração 3D de como a Corrente do Golfo flui na água. Desenho 3D de Alison Maalouf. À direita: Foto aérea divulgada pelo Gabinete do Secretário-Chefe de Tobago.

Esquerda: modelo 3D da Gulfstream projetado por Alison Malouf e Thomas Bordeaux. À direita: Foto aérea divulgada pelo Gabinete do Secretário-Chefe de Tobago.

Com base na forma como o navio fica no recife, com a proa e estibordo projetando-se mais para fora da água do que a popa mais profundamente submersa, parece plausível que este seja o mesmo navio e que o acoplamento do rebocador esteja escondido sob o convés de água.

Uma comparação em grande escala com imagens de alta resolução do Planet SkySat mostra que o tamanho e a forma são quase idênticos.

3Ilustração D de Alison Maloof.

A Star Goods Petroleum SA não tem presença on-line e seus documentos de registro no Panamá não contêm nenhuma informação de contato. Bellingcat conseguiu localizar a página do LinkedIn do vice-presidente executivo da empresa. Ele não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na segunda-feira, 12 de fevereiro, uma imagem tirada pelo Sentinel-2 mostrou uma mancha de óleo rastejando para noroeste do local do acidente, que parece ainda estar vazando ativamente. Este petróleo estende-se por pelo menos 40 quilómetros até ao Mar das Caraíbas, o que demonstra a extensão da fuga em curso.

Imagem do Sentinel-2 datada de 12 de fevereiro.

Em uma postagem na terça-feira X, um tobagoniano compartilhou fotos aéreas de uma praia em Scarborough, Tobago. Há poucos dias, o trabalho de limpeza realizado por voluntários locais ficou coberto de óleo preto espesso, removendo grande parte do óleo visível, e este foi o início do árduo processo de remediação deste desastre ambiental.

Imagem para Compartilhe X Vista para a praia em Scarborough, Tobago.

Esta história foi atualizada para incluir um anúncio do Governo de Trinidad e Tobago sobre os navios envolvidos no derramamento de óleo e informações adicionais sobre o histórico de propriedade da Marlin e da Gulfstream.

Pesquisa adicional conduzida por membros da comunidade Discord do Bellingcat, incluindo Lotte van der Waal, Thomas Bordéus E Ethan Doyle. Modelagem 3D por Alison Maalouf.

