Livro de citações de Maryland: Viver com a perda de Michigan “Não foi fácil”, C.J. Stroud ouviu “All the Laughter”, Lathan Ransom Broken Thumb on Play One

Uma nuvem negra pairou sobre o jogo de sábado.

O estado de Ohio tentou se concentrar na tarefa em questão o máximo possível, mas a importante rivalidade da próxima semana com Michigan pode ter contribuído para um dia de folga para os Buckeyes contra o Maryland. Scarlet e Gray ainda estão fugindo de College Park Com uma vitória por 43-30O Ohio State perdia por três pontos no intervalo e ainda tinha apenas três pontos de vantagem com menos de um minuto para o fim.

Um dos maiores fatores para a vitória foi o jogo de corrida aprimorado do estado de Ohio, que acumulou apenas 28 jardas no primeiro tempo antes de uma explosão de 132 jardas nos dois quartos finais. Isso pode ser atribuído em grande parte ao jogo do verdadeiro corredor calouro Dalan Hayden, que fez parceria com TreVeyon Henderson no segundo tempo para correr por 147 jardas e três pontuações.

Relacionado Dallan Hayden dá vida ao Buckeye Run com o Monster no segundo tempo contra o Maryland, enquanto TreVeyon deixa Henderson em uma bota de caminhada

Hayden correu para 102 jardas na semana passada, mas Ryan Day disse que o desempenho de sábado foi especialmente grande para o Buckeye do primeiro ano.

“Não começamos o jogo corrido lá no primeiro tempo e depois mudamos para Dalan e ganhamos ritmo”, disse Day. “Eu pensei que ele estava acertando os buracos com força. Logo após o punt proibido ali, duas boas corridas duras, o que foi bom. Então, a partir daí, pensei que ele quase acertou algumas. Quer dizer, ele quase fez. Mas para um jovem jogador ele tem muito em jogo aqui hoje. Jogar dessa maneira – primeiro cuidar do futebol, é a coisa número um. Quando você dá a alguém essa bola de futebol, você coloca todo o time nas mãos dela. É sobre isso que falamos muito. E então confiamos em Dalan para fazer isso. “Ele conseguiu algumas vagas este ano, mas essa foi uma grande. E para ele ter essa luta em seu currículo, acho que isso lhe dará alguma confiança.”

Embora o estado de Ohio não tenha conseguido que Henderson fizesse várias corridas para fora no primeiro tempo, Hayden teve muito mais sucesso esfaqueando bem no meio e indo de norte a sul na frente de Maryland.

“Sinto que sempre fui tão naturalmente capaz de acertar o buraco, descer a ladeira e ficar na vertical. Nunca fui como uma dança de apoio”, disse Hayden. “Então, sim, parece natural.”

Outra grande virada para o estado de Ohio foi o golpe bloqueado de Lathan Ransom, o segundo em duas semanas, estabelecendo a corrida de Hayden no terceiro quarto. A jogada ficou ainda mais impressionante pelo fato de Ransom ter quebrado o polegar na primeira jogada contra o Terps.

Lathan Ransom faz isso de novo! Pela segunda semana consecutiva, ele bloqueou um pênalti após uma grande paralisação antes dele. @empregado x @empregado pic.twitter.com/zqa0Q0tvxK – BigTen Network 19 de novembro de 2022

Ransom disse que se inspirou no jogador do Buckeye Tommy Eichenberg, que ele disse jogar com mãos “podres”.

“(Ele era) tão grande e muito emotivo. Quebrei meu polegar na primeira jogada e depois tive que voltar. Temos um capitão como Tommy, ele é nosso capitão e nós o admiramos e ele é um dos os caras mais duros que conheço. Isso só mostra a defesa como somos fortes, e ter esse impulso e essas jogadas E ficamos aliviados. “Acho que isso apenas mostra o quão fortes são nossos irmãos. Fazemos isso por nossos irmãos, uns pelos outros. É disso que trata toda essa equipe este ano, e acho que realmente incorpora isso. Eu apenas faço isso por nossos irmãos.”

Após o jogo, Day elogiou o vencedor do prêmio semifinalista Jim Thorpe, que também teve sete tackles no total, um tackle para derrota, e desviou um passe na posição de segurança no sábado.

“Produzir. E nos dias de hoje, há muitas coisas acontecendo e coisas assim. Esse cara está produzindo. Para evitar dois chutes em semanas seguidas, quero dizer, isso já foi feito em Ohio? Eu não sei lá, eu teria que olhar.”

Mas mesmo que Maryland tenha pedido toda a atenção do estado de Ohio nas quatro temporadas, Day disse que os Buckeyes mudaram seu foco para seu arquirrival assim que o jogo acabou.

“Acabei de terminar com o time e você provavelmente pode imaginar a primeira coisa que foi dita. ‘É um time do norte’.”

Viver com uma derrota para o Michigan no ano passado tem sido difícil nos últimos 12 meses, disse Day, e o estado de Ohio dedicou muitos deles para garantir que não sofra o mesmo destino no jogo da próxima semana.

Relacionado Ohio State abre como favorito de 7,5 pontos contra Michigan no jogo

Não foi fácil. Não foi bom. Provavelmente falaremos mais sobre isso esta semana. Mas estamos ansiosos pelos preparativos e nossos caras focados em toda essa entressafra. E durante a temporada, isso sempre esteve em nossas mentes. Trabalhamos todos os dias do ano. E assim a semana está oficialmente aqui.

CJ Stroud, que terminou com 241 jardas e um touchdown contra o Maryland, disse que está feliz que a semana de Michigan finalmente chegou depois de um ano contemplando a derrota e lidando com as críticas que vieram com ela.