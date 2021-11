Litler continua a crescer globalmente e aprofunda a presença europeia em Portugal com expansão – Global Legal Chronicle

A Litler, maior escritório de advocacia trabalhista e trabalhista do mundo em representação da administração, tem o prazer de anunciar que DCM Lawyers, um escritório especializado em direito trabalhista e trabalhista com sede em Portugal, está se juntando à sua plataforma global (agora DCM | Litler). Com escritórios em Lisboa e Alcarve, DCM | Littler tem três advogados, dois advogados estagiários e três advogados adjuntos.

Adição de DCM | Litler destaca a estratégia de crescimento global da Litler, que inclui a fusão com as melhores empresas com foco em direito trabalhista e trabalhista nos principais mercados internacionais. Após as recentes expansões na Irlanda e Espanha, Portugal representa agora o décimo segundo país europeu, no qual Litler está agora presente. A Litler continua a expandir sua linha na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia. Com esta última expansão, a empresa agora tem mais de 1.600 advogados em 26 países.

DCM | A Litler – fundada pelo sócio-gerente David Carvalho Martins – representa empregadores locais e internacionais em uma variedade de setores. A empresa assessora clientes em uma variedade de questões trabalhistas e de emprego, incluindo contratação e triagem de emprego, negociação coletiva e relações sindicais, transferência corporativa, reestruturação, questões de segurança de dados, migração e migração global e questões tributárias e previdenciárias. DCM | A Litler representa clientes na resolução de disputas e contencioso, administrativo e judicial, e compliance, investigações e procedimentos disciplinares.

Carvalho Martins tem quase duas décadas de experiência no aconselhamento de empresas nacionais e multinacionais em questões laborais e laborais, incluindo negociações coletivas, cumprimento dos regulamentos de horários de trabalho, utilização de acordos de trabalho flexíveis e remotos e questões de proteção de dados e privacidade. É docente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e membro do Conselho de Administração da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Acompanham-no os advogados Claudio Rodriguez Gomez – que representa clientes nos aspectos trabalhistas de contencioso trabalhista, resolução de conflitos e transações e reestruturação – e Katrina Wenceslau de Oliveira, que se concentra principalmente em contratação, resolução de litígios, proteção de dados e compliance. Outros membros do DCM | Advogados formados Diego Sequeira Mousinho e Francisco Salcinha Littler; Ana Amaro, Gonzalo Asper Caro e Ins Cruz Delcado são advogados jurídicos.

As operações internacionais da Little cobrem quatro continentes – América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa – e Áustria, Bélgica, Brasil (por meio de consulta a um repórter), Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, França, Alemanha, Guatemala e Honduras., Irlanda, Itália, México, Holanda, Nicarágua, Noruega, Panamá, Polônia, Portugal, Cingapura, Espanha, Reino Unido, EUA (incluindo Porto Rico) e Venezuela. As capacidades globais da empresa incluem advogados com experiência internacional excepcional, incluindo instrutores com dupla licença nos Estados Unidos e Austrália, Brasil, Japão, Nova Zelândia, Rússia e África do Sul.