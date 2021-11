Lionel Messi ganha 7ª Bola de Ouro

Messi terminou a votação com 613 pontos, Apenas mais 33 Do vice-campeão Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. Em 2019, a última vez que ganhou o troféu, Messi venceu Virgil van Dijk do Liverpool Apenas sete pontos.

O Barcelona pode ter perdido Messi este ano, mas ele ainda conseguiu alguns equipamentos em casa na segunda-feira: Alexia Butillas, meio-campista da equipe tripla feminina, foi uma vencedora fácil na votação da Bola de Ouro Feminina, e o adolescente Pedri. O jovem talento que já joga pelo Barcelona e pela Seleção Espanhola, foi homenageado como o melhor jogador do Mundo com menos de 21 anos.

Messi, que chegou à cerimônia no Théâtre du Châtelet em Paris com um smoking cintilante, tinha uma aparência igualada por seus três filhos pequenos, geralmente com calma ao receber seu prêmio. Ele elogiou seus ex-companheiros do Barcelona e compatriotas com a Argentina e prometeu lutar por novos títulos com seu novo clube, o Paris Saint-Germain.

derrotar messi Lewandowski em uma votação de 176 jornalistas e conduzido pela France Football, que Recebeu a Bola de Ouro (aproximadamente) todos os anos. Muitos especialistas disseram que Lewandowski merecia a homenagem em 2020, quando não foi entregue porque a turbulência no calendário do futebol o impossibilitou de julgar, disseram os organizadores. Messi disse concordar com essa posição.

“Acho que você mereceu ganhar o prêmio no ano passado”, disse Messi a Lewandowski do palco, chamando-o de uma “honra” enfrentá-lo em 2021.