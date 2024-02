Lindholm foi negociado com os Canucks pelos Flames por Kuzmenko

Elias Lindholm foi negociado com o Vancouver Canucks pelo Calgary Flames por Andrey Kuzmenko na quarta-feira.

Calgary também recebeu a escolha de Vancouver no primeiro turno e uma escolha condicional de quarto turno no Draft da NHL de 2024, e os candidatos à defesa Hunter Brzostowitz e Johnny Jormeau.

Lindholm marcou 32 pontos (nove gols, 23 assistências) em 49 jogos pelo Flames nesta temporada, seu sexto com Calgary. Ele se tornará o sexto jogador de Vancouver no 2024 Honda (US)/Rogers (CAN) NHL All-Star Game em Toronto no sábado (15h horário do leste; ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS), juntando-se aos atacantes Brock Boeser, JT Miller , Elias Pettersson, o defensor Quinn Hughes e o goleiro Thatcher Demko. Este será o primeiro jogo All-Star de Lindholm.

O central de 29 anos tem 545 pontos (212 gols, 333 assistências) em 792 jogos da temporada regular com o Flames e Carolina Hurricanes, e 17 pontos (oito gols, nove assistências) em 27 jogos dos playoffs da Stanley Cup.

Lindholm, que poderia se tornar um agente livre irrestrito após esta temporada, foi selecionado pelos Hurricanes com a 5ª escolha no Draft da NHL de 2013.

“Obviamente, tenho entrado em contato com as equipes o ano todo, mas talvez depois da manhã de sábado, conversei com Patrick e eles voltaram com uma oferta”, disse o gerente geral de Calgary, Craig Conroy, ao NHL.com. “Acho que conversei com muitas equipes e foi mais, 'O que você está procurando?' e 'O que você está pensando?' Eles me deram uma oferta real, e eu andei com todas as outras equipes só para descobrir o que estávamos fazendo.

“[We] Voltamos para Vancouver, acrescentamos coisas. Avançamos e recuamos no processo de negociação, tentando obter mais informações para descobrir que acordo funcionaria para ambos os lados. Talvez hoje tenhamos chegado ao fim. “Voltei com todas as outras equipes e elas fizeram suas melhores ofertas, e esse acordo fez sentido para mim.”