Líderes do estado de Oregon e do estado de Washington discutem o status do Pac-12 e opções de reorganização

Os líderes dos estados de Oregon e Washington realizaram uma teleconferência com repórteres na quinta-feira para discutir o status da Conferência Pac-12, opções de reorganização e ações legais futuras. Aqui está o que você precisa saber:

Dos 10 atuais membros da Conferência Pac-12, oito partirão para ingressar em outras ligas no próximo verão. O estado de Oregon e o estado de Washington são os dois membros restantes do Pac-12 e manifestaram interesse em tentar reconstruir a conferência.

O presidente do estado de Oregon, Dr. Jayathi Murthy, disse que as duas escolas tiveram “conversas muito construtivas” com a comissária de Mountain West, Gloria Nevarez, e há um interesse comum de ambos os lados sobre “algum tipo de parceria”.

As duas escolas ainda estão tentando esclarecer a situação financeira do Pac-12 na situação atual. “Nossas escolas continuam buscando registros financeiros da conferência e estão revisando cuidadosamente os documentos para obter uma imagem precisa da posição financeira da conferência”, disse o presidente do estado de Washington, Dr. Kirk Schulz.

O número 14 do estado de Oregon viaja para Pullman, WA para jogar contra o número 21 do estado de Washington às 19h (horário do leste dos EUA) na Fox no sábado, em uma batalha de times de futebol invictos.

O diretor atlético do estado de Washington, Pat Chun, disse que as duas escolas estão planejando vários cenários potenciais e permanecendo flexíveis à medida que se aproximam do ano letivo de 2024-25, sem prazos ou afiliação à conferência garantida. Os dois diretores atléticos abordaram brevemente os requisitos mínimos para participar de uma conferência no próximo ano, observando o número de membros necessários para cada esporte, a fim de manter a qualificação automática para os campeonatos da NCAA.

“Mas a realidade é que há um período de carência de dois anos enquanto pensamos sobre nosso caminho a seguir e as múltiplas opções disponíveis para nós”, disse o diretor atlético do estado de Oregon, Scott Barnes.

Barnes disse que nenhum acordo foi assinado porque é muito cedo para saber como será a relação entre as duas escolas e as escolas existentes em Mountain West. Murthy disse que as duas escolas estão tentando entender melhor os ativos e passivos atuais do Pac-12 – ativos que incluem pagamentos de direitos de mídia, unidades de torneio da NCAA e receitas do College Football Playoff. As responsabilidades incluem dívidas com a Comcast e as consequências de uma disputa legal com o Holiday Bowl.

Parte da razão pela qual as duas escolas tomaram medidas legais contra a Conferência Pac-12 e o Comissário George Kliavkov no início deste mês foi para esclarecer a situação financeira da liga.

“Temos que ter esse quadro completo”, disse Schultz. “Não acho que levaremos meses para ter uma visão completa (de ativos, passivos e parcerias potenciais). Estou otimista de que nos próximos 30 dias teremos uma ideia muito boa de muito disso e vai nos ajudar na tomada de decisões.”

Questionado sobre A Proposta de promoção/rebaixamento da Western Football FBS equipes que se originaram com o diretor atlético associado da Boise State, Michael Walsh, as autoridades se recusaram a discutir o assunto especificamente. Barnes disse acreditar que provavelmente haverá mais exemplos de modelos desiguais de distribuição de receitas dentro das conferências, contratos com ligas e/ou um modelo de rebaixamento puro no futuro dos esportes universitários.

“Acho que isso vai acontecer”, disse Barnes. “Acho que isso está chegando… Vemos que funciona de forma semelhante (com a Premier League) na Europa e, certamente, vale a pena nosso estudo.

Chun disse que não estudou o modelo de Boise State, mas não acha que o Oregon State ou o Washington State correriam o risco de cair no modelo de rebaixamento porque ambos são os 25 principais programas de futebol no momento. Ele e seus companheiros apontaram o jogo de sábado como um exemplo de por que esses atletas e departamentos atléticos merecem competir no mais alto nível.

“O futuro não é o que era no passado, mas há um bom futuro para nós”, disse Murthy.

(Foto: Kirby Lee/USA Today)