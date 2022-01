Líder polonês admite que seu país comprou poderoso spyware israelense

WARSAW, Polônia – O político mais poderoso da Polônia admitiu que seu país comprou spyware avançado da empresa israelense de software de vigilância NSO Group, mas negou usá-lo para atingir seus oponentes políticos.

Jaroslaw Kaczynski, líder dos governantes conservadores da Polônia CerimôniaLaw and Justice disse em uma entrevista que os serviços secretos em muitos países usam Pegasus para combater o crime e a corrupção.

Kaczynski disse que o uso desse spyware surgiu em resposta ao uso crescente de criptografia para ocultar dados em trânsito, o que derrotou as tecnologias de vigilância anteriores. Ao hackear telefones, permite que as autoridades monitorem as comunicações, bem como as conversas em tempo real, uma vez que não são encriptadas.

“Seria ruim se os serviços poloneses não tivessem esse tipo de ferramenta”, disse Kaczynski em uma entrevista a ser publicada na edição de segunda-feira do semanário Sieci. O portal de notícias wPolityce.pl publicou trechos na sexta-feira.

A entrevista vem na esteira de relatórios exclusivos da Associated Press de que Citizen Lab, um grupo de monitoramento cibernético da Universidade de Toronto, descobriu que três críticos do governo polonês foram hackeados por Pegasus do NSO.

Na quinta-feira, a Amnistia Internacional verificou de forma independente as conclusões do Citizen Lab de que o senador Krzysztof Brigza foi hackeado várias vezes em 2019 quando presidia ao parlamento da oposição. eleição Campanha.

Mensagens de texto roubadas do telefone de Bryza e transmitidas pela televisão estatal na Polônia foram adulteradas como parte de uma campanha de difamação no meio da disputa, que o partido populista no poder venceu por pouco.

Bariza agora confirma que o arquivo. eleição Foi injusto porque o partido no poder teve acesso ao pensamento tático e seus planos de campanha.

As descobertas de hackers abalaram a Polônia, fizeram comparações com o escândalo Watergate na década de 1970 nos Estados Unidos e geraram pedidos de criação de um comitê investigativo no Parlamento.

Kaczynski disse não ver nenhuma razão para criar tal comissão e negou que o monitoramento tenha desempenhado qualquer papel no resultado das eleições de 2019.

Não há nada aqui, nenhuma verdade, exceto a histeria da oposição. “Não há nenhum caso Pegasus, nenhuma vigilância”, disse Kaczynski. “Sem Pegasus, sem serviços, sem informações obtidas secretamente desempenhou qualquer papel na campanha eleitoral de 2019. Eles perderam porque perderam. Eles não deveriam estar procurando por tais desculpas hoje.”

Os outros dois alvos poloneses confirmados pelo Citizen Lab são Roman Jertic, um advogado que representa os políticos da oposição em uma série de casos politicamente delicados, e Ewa Wrzyczyk, uma procuradora-geral independente.

Quando questionado pela AP em dezembro se a Polônia comprou a Pegasus, o porta-voz da segurança estatal Stanislaw Zarin não confirmou nem negou. No entanto, muitos dos aliados de Kaczynski questionaram abertamente as propostas do governo de usar Pegasus.

O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki chamou as descobertas do Citizen Lab-AP de “notícias falsas” e sugeriu que um serviço de inteligência estrangeiro poderia ter realizado a espionagem – uma ideia rejeitada pelos críticos que disseram que nenhum outro governo teria qualquer interesse nos três alvos poloneses.

O vice-ministro da Defesa, Wojciech Skorkevich, afirmou no final de dezembro que “o sistema Pegasus não está em posse dos serviços poloneses. Não é usado para rastrear ou monitorar ninguém em nosso país”.

Reportagens da mídia polonesa disseram que a Polônia comprou a Pegasus em 2017, usando dinheiro do chamado Fundo da Justiça, que visa ajudar vítimas de crimes e reabilitar criminosos.

De acordo com investigações da TVN e do jornal Gazeta Wyborcza, o programa é utilizado pelo Escritório Central Anticorrupção, serviço especial criado para combater a corrupção na vida pública sob o controle político do partido no poder.

“O dinheiro público foi gasto em um propósito público importante relacionado ao combate ao crime e à proteção dos cidadãos”, disse Kaczynski.

Dezenas de casos de alto perfil de abuso de Pegasus desde 2015, muitos por um consórcio de mídia global, foram expostos no ano passado, mostrando o uso de malware do Grupo NSO para espionar jornalistas, políticos, diplomatas, advogados e ativistas de direitos humanos do Oriente Médio Para o México.

Os hacks poloneses são particularmente flagrantes porque não ocorreram sob um regime autoritário repressivo, mas em um estado membro da UE.

A diretora da Anistia Internacional da Polônia, Anna Paszaczak, afirmou em um comunicado na sexta-feira que espionar a oposição seria consistente com a conduta do governo polonês perante a lei e a justiça. A União Europeia tem criticado cada vez mais a Polónia por ingerência judicial e outras ações consideradas antidemocráticas.

Esses resultados são chocantes, mas não surpreendentes. Eles levantam sérias preocupações não apenas para os políticos, mas para a sociedade civil polonesa em geral, especialmente considerando o contexto do histórico do governo de continuar a minar os direitos humanos e o Estado de Direito ”, disse Blaszczak.