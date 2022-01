Lições esquecidas: Comícios eleitorais alimentam o vírus da propagação na Índia

NOVA DELHI (Associated Press) – Casos de coronavírus, alimentados por uma variante omicron altamente transmissível, estão se espalhando pela Índia, levando o governo federal e os estados a reimporem rapidamente uma série de restrições.

Os toques de recolher noturnos estão de volta. Restaurantes e bares estão funcionando com metade da capacidade. Alguns estados fecharam escolas e cinemas. Grandes reuniões devem ser reduzidas.

Mas os líderes políticos da Índia estão ocupados fazendo campanha antes das cruciais eleições estaduais, falando em reuniões lotadas de dezenas de milhares de pessoas, muitas delas sem máscaras.

Os cenários são muito semelhantes aos da temporada eleitoral do ano passado, quando uma forma de delta devastou o país e fez da Índia um dos países mais afetados do mundo. Alguns partidos políticos começaram a reduzir suas campanhas e interromper alguns comícios, mas especialistas em saúde temem que as lições aprendidas no ano passado já tenham sido esquecidas.

“A variante omicron altamente transmissível está perseguindo e perseguindo você. Mas nossos políticos estão lá para recebê-la com um abraço”, disse o Dr. T. Jacob John, um virologista indiano. “Receio que esteja começando a se parecer com o passado ano.”

boom devastador Um dos ferimentos que varreu a Índia no ano passado. Alimentado parcialmente por grandes multidões em comícios eleitorais , onde políticos, incluindo o primeiro-ministro Narendra Modi, frequentemente apareciam sem máscaras e se dirigiam a multidões.

Esse aumento deixou o sistema de saúde do país em más condições , onde as pessoas imploram por oxigênio e leitos hospitalares. crematórios Fique sem espaço. O número de mortes diárias ultrapassou 4.000 durante o auge da crise, com pelo menos 200.000 pessoas morrendo entre março e maio, um número que se acredita estar bem abaixo do número.

Autoridades de saúde afirmam que o novo aumento está causando menos mortes e que muitos casos são assintomáticos. Mas eles alertam para não subestimar a variável ômicron e dizem que muitos casos, mesmo que mais brandos, ainda podem prejudicar o frágil sistema de saúde do país.

No geral, os novos casos diários aumentaram quase quatro vezes na semana passada. As internações hospitalares estão aumentando e a equipe médica em alguns estados foi solicitada a encurtar as férias de inverno.

As cidades estão passando por um boom massivo, com Mumbai, a capital financeira da Índia, ultrapassando sua contagem diária mais alta anterior. Novos casos de COVID-19 surgiram em cinco estados imersos em campanha – Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa e Manipur.

No sábado, o Ministério da Saúde informou que foram notificados mais de 141.486 casos nas últimas 24 horas, um aumento de 21% em relação ao dia anterior.

Especialistas em saúde afirmam que o aumento do contato social em comícios eleitorais lotados está alimentando a disseminação do vírus.

“As cadeias de transmissão que começaram no início do ano por causa desses aglomerados levarão meses para queimar”, disse o virologista John.

Nas últimas semanas, Modi fez grandes manifestações em várias cidades, principalmente em Uttar Pradesh, o estado mais populoso governado por seu BJP. Os adversários políticos do partido também entraram na campanha, violando diretrizes de saúde.

No início desta semana, o partido do Congresso organizou uma maratona em que milhares de pessoas correram sem máscaras e foram embaladas com tanta força que desabaram umas sobre as outras. O ministro-chefe de Nova Delhi, Arvind Kejriwal, contraiu o vírus depois de ser visto sem máscara enquanto liderava manifestações políticas em vários estados.

Com especialistas em saúde alertando sobre um rápido crescimento das infecções e dados sugerindo que elas estão se espalhando mais rápido do que durante o pico de aumento no ano passado, muitos partidos políticos estão começando a corrigir o curso.

O partido do Congresso disse que está interrompendo comícios políticos em Uttar Pradesh e está mudando para campanhas virtuais. Outras partes seguiram o exemplo, incluindo Modi. No entanto, não está claro se eles irão cancelar todos os ralis futuros.

As datas das eleições ainda não foram anunciadas, mas devem ocorrer em fevereiro ou março.

Na quarta-feira, VK Paul, um médico que está trabalhando com o governo em sua resposta ao coronavírus, disse que ele provavelmente “afundaria os sistemas”. Ele disse que restringir as atividades e os encontros políticos é uma decisão que a Comissão Eleitoral deve tomar.

A comissão eleitoral ignorou o apelo, dizendo que os partidos políticos queriam que os comícios fossem adiante.

Qureshi, o ex-chefe da comissão eleitoral, disse que as campanhas eleitorais podem ser proibidas ou restringidas se a comissão quiser.

“Mas eles não têm vontade”, disse os Coraixitas. “De que adianta proibir reuniões depois que o vírus já se espalhou pelo país?”

John, o virologista, disse que as autoridades em estados com eleições próximas eram inconsistentes com a imposição de toques de recolher e restrições às reuniões diárias, mas permitiam grandes comícios eleitorais.

“O governo voltou a enviar a mensagem de que a política é mais importante do que a saúde”, disse ele.