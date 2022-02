Letswork adquire Krow – Wamda, sediada em Portugal

O marketplace de espaços compartilhados dos Emirados Árabes Unidos Letswork adquiriu a Krow, com sede em Portugal, marcando a primeira expansão da startup fora de seu mercado doméstico.

Fundada em 2019 por Omar Almheiri e Hamza Khan, Letswork permite aos usuários selecionar e alugar o espaço de que precisam para realizar seu trabalho em uma ampla rede de cafés, hotéis e espaços compartilhados. Atualmente, trabalha com mais de 150 espaços nos Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e conta com mais de 30.000 membros, de freelancers a empresas de trabalho remoto.

A Letswork levantou recentemente uma quantia não revelada da 500 Global, com sede no Vale do Silício, Sanabil Investments, com sede na Arábia Saudita, e outros investidores-anjo.

Comunicado de imprensa

A maior plataforma de coworking do Oriente Médio, Letswork, anunciou nesta terça-feira que adquiriu a Row, concorrente sediada em Portugal. A aquisição marca os primeiros passos da Letswork na Europa e ocorre em um momento em que a startup busca oportunidades de expansão no crescente setor do Future of Work.

Como parte do acordo, os fundadores da Krow, Paulo Palha e Joana Balaguer, se juntarão à Letswork como gerentes de país para Espanha e Portugal, respectivamente, disse Letswork, sem divulgar nenhum detalhe financeiro do acordo. “À medida que o trabalho remoto se torna uma parte permanente da vida das pessoas, a Letswork tem conseguido construir uma base de clientes fiéis nos Emirados Árabes Unidos. Mal podemos esperar para replicar este sucesso em novos mercados sob a liderança do Paulo e da Joana”, disse Hamza Khan, cofundador e CEO da Letswork. A Krow sempre acreditou em trabalhar junto com os parceiros certos e a aquisição nos deu a chance de fazer parte de uma família muito maior com a mesma visão”, disse Palha.

Fundada em 2019 por Omar Almheiri e Hamza Khan, a Letswork permite que os usuários trabalhem em uma rede de espaços de coworking, hotéis e cafés em todo o mundo por meio de uma única associação. Os usuários também podem alugar salas de reunião, escritórios e espaços criativos por meio da plataforma de reservas sob demanda. A plataforma fez parceria com mais de 150 espaços nos Emirados Árabes Unidos e Bahrein, com mais de 30.000 membros, de freelancers a empresas de trabalho remoto.

“Ser uma das primeiras startups de tecnologia fundadas nos Emirados a expandir globalmente é um marco importante”, disse Omar Almheiri, cofundador e CTO da Letswork. “Estamos entusiasmados por sermos os porta-bandeiras dos Emirados Árabes Unidos em toda a Europa e além.” Lets work visa adicionar até 1.000 espaços em sua rede até o final de 2022. Ele disse ainda que a empresa está olhando ativamente para outros mercados em um aposta para fortalecer seu produto e presença internacional. A empresa havia levantado recentemente uma quantia não divulgada da 500 Global, com sede no Vale do Silício, Sanabil Investments, com sede na Arábia Saudita, e outros investidores-anjo. Foi também uma das três startups a serem lançadas a partir do programa de empreendedorismo E25 da Emaar Properties. A empresa conta com Hilton, Marriott, Accor e Emaar Hospitality Group como seus clientes, entre outros.