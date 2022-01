Lenda do tênis Chris Evert revela diagnóstico de câncer de ovário

tênis A lenda Chris Evert revelou na sexta-feira que foi diagnosticada com câncer de ovário em estágio 1C.

Evert, de 67 anos, disse em um comunicado que se sentiu “com muita sorte” que os médicos detectaram o câncer precocemente.

“Eu queria compartilhar meu diagnóstico de câncer de ovário no estágio 1 e a história por trás dele como uma forma de ajudar os outros. Eu me sinto muito sortuda por eles terem descoberto cedo e esperar resultados positivos do meu plano de quimioterapia”, disse ela. “Obrigado a Chris McKendry por sua amizade e por co-escrever esta história muito pessoal comigo. E obrigado a todos vocês por respeitarem minha necessidade de focar em minha saúde e plano de tratamento. cobertura do Aussie Open.”

Em uma história para ESPN expandindo seu diagnóstico, Evert disse que o câncer foi descoberto após uma histerectomia preventiva. O câncer não foi detectado em nenhum outro lugar em seu corpo.

“Vivi uma vida muito charmosa. Agora tenho alguns desafios pela frente. Mas tenho conforto em saber que a quimioterapia é para garantir que o câncer não volte”, disse Evert.

Evert, que venceu 18 torneios do Grand Slam e é analista da ESPN, foi um ex-número 1. 1 no ranking WTA e foi introduzido no Hall da Fama do Tênis Internacional em 1995.

Sua irmã, Jeanne Evert Dubin, morreu de câncer de ovário em fevereiro de 2020, aos 62 anos.

“Seja seu próprio defensor. Conheça a história de sua família. Tenha total consciência de seu corpo, siga seu instinto e esteja ciente das mudanças”, disse Evert. “Não tente ser um cruzado e pense que isso vai passar.”

A lenda do tênis Billie Jean King twittou pensamentos de encorajamento para Evert.

“Você é único, e há tantos que te amam”, tuitou King.

A Associated Press contribuiu para este relatório.