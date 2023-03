LEGO 2K Drive incluirá transações com dinheiro real

O LEGO 2K Drive para Nintendo Switch foi anunciado no início desta semana, e se você estava se perguntando se haverá ou não uma opção para gastar dinheiro no jogo, parece que sim.

Um representante da 2K disse à Wccftech que haveria “dinheiro real” em jogo. Enquanto os jogadores ganham “Brickbux” no jogo normal, também haverá moedas que podem ser compradas com moeda real e gastas na loja. 2K diz que haverá medidas de segurança para garantir que os pais tenham a palavra final:

Lego 2K Drive apresenta uma loja no jogo, Unkie’s Emporium, onde os jogadores podem obter itens opcionais, incluindo novos veículos, minifiguras e muito mais. aqueles que podem ser comprados com moedas obtidas por meio de compras de moeda do mundo real. Segurança e responsabilidade foram uma prioridade para nós ao criar Lego 2K Drive. Para garantir que os pais possam tomar as decisões certas para seus filhos, para fazer compras, o jogador deve criar uma conta 2K. Se o jogador, os usuários menores de idade devem ter sua conta verificada por um adulto, que pode bloquear as compras de dinheiro no jogo.