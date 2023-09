LeBron James pronto para se comprometer com a equipe olímpica de 2024 e recrutar outras estrelas: Fontes

MANILA, Filipinas – Numa época mais feliz para o basquetebol americano, quando as medalhas de ouro estavam penduradas no pescoço de uma mistura de estrelas triunfantes e jogadores americanos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, já existiam especulações de que os Jogos de Paris atrairiam a selecção nacional deste país. melhorar.

A menos de um ano das Olimpíadas de 2024, e com os Estados Unidos saindo de um decepcionante quarto lugar na Copa do Mundo da Fiba no domingo, com apenas três estrelas atuais e ninguém com experiência anterior na seleção masculina na escalação , aqueles velhos parisienses parecem estar… As previsões estão mais próximas de se concretizarem.

Três vezes atleta olímpico, duas vezes medalhista de ouro e maior artilheiro de todos os tempos da NBA, LeBron James tem um interesse tão forte em participar de outras Olimpíadas que está pronto para se comprometer com isso no próximo verão, e também convocou várias estrelas para serem convocadas. principalmente. Várias fontes da liga disseram que estão se juntando a ele com a USAB em Paris O atleta.

James conversou com Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum e Draymond Green, e todos eles estão dispostos a se comprometer também. Separadamente, Devin Booker do Phoenix e Damian Lillard do Portland, De’Aaron Fox, de Sacramento, e Kyrie Irving, de Dallas, têm sério interesse em se comprometer, disseram fontes da liga.

Os esforços de James começaram muito antes de a seleção dos Estados Unidos, liderada por Anthony Edwards e Mikal Bridges, perder a Copa do Mundo e não teve nada a ver com a vitória ou derrota do time neste verão. Embora a seleção dos EUA tenha enfrentado dificuldades nas duas últimas Copas do Mundo, o programa conquistou quatro medalhas de ouro olímpicas consecutivas.

James, que não joga pela seleção dos EUA desde as Olimpíadas de Londres de 2012 e completará 39 anos em dezembro, e Durant, três vezes medalhista olímpico e de ouro que completará 35 anos no próximo verão, veem os Jogos de Paris como “os últimos”. “Dançando” com o USA Basketball, disseram fontes.

Curry, que fará 36 anos, nunca participou de nenhuma Olimpíada antes, mas venceu a Copa do Mundo duas vezes em 2010 e 2014 com a seleção americana, e verá a mesma coisa no próximo verão. Fontes disseram que James, Durant e Curry conversaram sobre uma última turnê juntos pelos EUA.

Tatum, Green e Lillard foram medalhistas de ouro em Tóquio, e Durant foi o melhor jogador desse time.

O diretor administrativo do USA Basketball, Grant Hill, está ciente do interesse de James e de outras estrelas americanas conhecidas, mas se recusou a comentar mais sobre o assunto. O atleta.

No geral, muitas autoridades americanas admitem prontamente que não só a seleção de Paris terá uma aparência diferente da seleção que acabou de terminar a Copa do Mundo, mas a próxima edição provavelmente virá com um poder de estrela muito maior.

Hill passou a última temporada da NBA conversando com jogadores em uma via dupla: uma para preencher a escalação da Copa do Mundo de 2023 e outra para começar a recrutar para Paris.

Depois que a seleção dos EUA foi eliminada da disputa pelo título na semana passada pela Alemanha, o técnico dos EUA, Steve Kerr, foi questionado sobre a nova tendência dos americanos na mudança de elenco de verão para verão.

“Parte do acordo com a USAB é passar o bastão para a próxima comissão técnica, o próximo grupo de jogadores”, disse Kerr, “e somos únicos porque temos um grande conjunto de talentos e muitos jogadores muito merecedores”. Acredito que todos esses jogadores e treinadores merecem a honra de vestir a camisa dos EUA.

Se essas estrelas mais velhas da NBA realmente jogarem com Kerr no próximo verão em Paris, será uma passagem de bastão para trás.

James jogou pela equipe dos EUA de 2004 a 2008 e voltou para os Jogos de Londres. Além das três Olimpíadas de Durant, ele também fez parte da equipe do Campeonato Mundial de 2010. Green é duas vezes medalhista de ouro. Davis conquistou a medalha de ouro com James em 2012 e o título mundial com Curry em 2014. Tatum conquistou a medalha de ouro em 2021 e fez parte da seleção para a Copa do Mundo de 2019.

Mas a especulação desenfreada e os compromissos iminentes – mesmo que os jogadores acima mencionados apareçam nos dias de mídia da NBA e se declarem “contratados” para 2024 – não significam necessariamente que essas estrelas mais estabelecidas estarão em Paris.

Por exemplo, após a Copa do Mundo de 2019, onde os americanos terminaram em um decepcionante sétimo lugar e colocaram em campo um elenco de jogadores que na época não eram considerados da Lista A (Tatum só alcançou esse nível depois da Copa do Mundo), muitas estrelas , incluindo James, manifestaram interesse em iniciar seus campos de treinamento da NBA para jogar pela equipe dos EUA nos Jogos de Tóquio.

Destes, apenas Durant fez o mesmo e esteve em campo em 2021. É verdade que os Jogos de Tóquio foram adiados um ano devido ao coronavírus, e os protocolos pandêmicos ainda estavam em vigor quando as Olimpíadas foram realizadas, mas não há dúvida sobre isso Uma estrela americana em Outubro poderá mudar em Julho.

As Olimpíadas começam em 26 de julho de 2024, e espera-se que a equipe dos EUA faça um campo de treinamento completo e uma turnê de pré-temporada por vários países antes de chegar à França. Se alguma das estrelas estiver interessada em chegar bem nos playoffs, ela estará comprometendo seu tempo e corpo significativamente após uma temporada cansativa. James, Davis, Durant, Curry e até Lillard sofreram lesões graves nos últimos anos.

Finalmente, a primeira parte do torneio olímpico de basquete não acontece em Paris. É do conhecimento geral, mas poucas estrelas da NBA podem perceber que as preliminares serão realizadas em Lille, França, a uma hora e 40 minutos de trem ao norte de Paris.

As rodadas de medalhas serão realizadas em Paris, mas romantizar a “última dança” de algumas lendas do basquete americano em uma das cidades mais bonitas do mundo é apenas meia verdade. As noites serão passadas na cidade industrial de Lille, não muito longe da Bélgica.

Por causa de todos esses fatores, Hill, Kerr (que treina Curry e Green no Warriors) e o gerente geral de longa data Sean Ford precisarão continuar as conversas com todos os jogadores no radar para 2024.

Os americanos não produzem mais um “pool” oficial de jogadores elegíveis para os Estados Unidos e agora constroem a seleção nacional apenas por convite. Eles não serão eliminados até bem depois do intervalo do All-Star da NBA e, em alguns casos, muito mais tarde, pois parte disso depende se o compromisso de qualquer jogador está condicionado a uma saída antecipada dos playoffs.

Em teoria, se James e todos os jogadores que ele convocou estivessem no elenco de Paris, isso deixaria a equipe dos EUA com seis vagas para preencher. Se Booker e Lillard forem adicionados, isso deixaria quatro vagas.

Bam Adebayo, o medalhista de ouro olímpico de 2021 que quase jogou pelos Estados Unidos neste verão, é amplamente considerado um forte candidato a Paris.

Desmond Payne, um grande e poderoso guarda bidirecional cujo estilo é ideal para a FIBA, teria entrado para a seleção da Copa do Mundo se não tivesse feito uma cirurgia no pé fora da temporada. Continua sendo uma possibilidade.

A perspectiva de convencer o MVP da NBA Joel Embiid a A.) ​​jogar em um torneio internacional; E B.) faça isso pela equipe dos EUA em vez da equipe da França, e continua em jogo.

Depois, há a questão de considerar jogadores da seleção para a Copa do Mundo. Edwards, um armador, é o artilheiro do time dos EUA. Quando questionado na semana passada se gostaria de jogar nas Olimpíadas, ele disse: “Sim, com certeza gostaria”.

“Acho que nunca diria não. É uma honra”, disse Bridges, um lateral.

Por fim, há a questão de construir um elenco adequado ao jogo internacional. Os americanos não tiveram problemas em fazer isso nas Olimpíadas, embora os Jogos de Tóquio incluíssem uma derrota para a França e uma vitória por pouco sobre os franceses na disputa pela medalha de ouro, além de todo tipo de problemas na Copa do Mundo.

Os Estados Unidos precisavam de mais pós-jogadores para causar impacto do que no futuro. Os americanos tiveram dois arremessadores de 7 pés neste verão, Jaren Jackson Jr. e Walker Kesler, mas Jackson lutou em grande parte como o único grande em sua escalação de quatro guardas (ele teve média de apenas 2,8 rebotes por jogo), e Kesler mal jogou.

A desvantagem de tamanho foi tão evidente neste verão que nos jogos contra Montenegro, Lituânia e Alemanha, os EUA foram superados em pontos de segunda chance por 64-13.

Então, quando Kerr foi questionado no fim de semana sobre a construção de escalações futuras (ele não foi questionado especificamente sobre James ou os jogadores que convocou), ele foi questionado se a lição da Copa do Mundo foi que a equipe dos EUA precisa aumentar o tamanho.

“Acho que é um ponto que vale a pena discutir, mas a discussão tem que ir para ‘OK, então quem é?’”, disse Kerr. “Você não pode simplesmente dizer que vamos obter o tamanho pelo tamanho. Você precisa ter jogadores que o ajudem a vencer e identificar quem são essas pessoas. Não se trata apenas de tamanho, mas da forma como o jogo é jogado.

“Acho que para esta equipe nosso compromisso estava lá e o caráter era inquestionável”, acrescentou Kerr. “Estamos todos muito comprometidos com a causa, mas nossa defesa não foi boa o suficiente. Mas não acho que seja tão simples quanto dizer que é apenas volume. por esse caminho.”

