LeBron James aponta suas dúvidas sobre NBA Covid-19 Protocol Panic – Prazo

O rei não acha graça.

Lakers para a frente Lebron James tábua NBA Hoje postando uma nova versão do meme “Homem-Aranha apontando para o Homem-Aranha” no Instagram. A imagem dos três super-heróis leva o nome de Covid-19, gripe e resfriados.

A mensagem oculta é que a NBA tem sido muito agressiva em relação aos protocolos da Covid-19, que viu alguns dos maiores nomes excluídos devido à suposta exposição, mesmo que não contraiam a doença.

Os Lakers estão sem o técnico Frank Fogel e os jogadores Trevor Ariza, Kent Bazimore, Avery Bradley, Malik Monk e Austin Reeves devido aos protocolos Covid-19 da liga. Amanhã, no grande duelo do Lakers contra o poderoso Brooklyn Nets na Conferência Leste, o atacante Kevin Durant não jogará contra o New York, outra vítima do árbitro da liga.

Os atuais protocolos Covid-19 da liga exigem uma quarentena de 10 dias no caso de ser exposto a um portador do coronavírus. Kyrie Irving, Trae Young, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo estão entre as estrelas que foram afetadas recentemente pelos protocolos.

A NBA e sua associação de jogadores estão negociando para reduzir o tempo de quarentena se o teste de um jogador for negativo. Se chegarem a um acordo de última hora, isso pode permitir que Durant e várias outras estrelas joguem o dia de Natal, um dos maiores dias do ano no calendário da liga.