Leaker corretamente vazou informações sobre Mortal Kombat 11 revela o nome de um personagem que retorna em Mortal Kombat 12

Atualmente, não temos nenhuma palavra oficial sobre o próximo projeto da NetherRealm Studios, mas todos os rumores parecem apontar para que seja Mortal Kombat 12 em vez de Injustice 3. Quebrando o padrão estabelecido pela NetherRealm Studios. O desenvolvimento pós-lançamento de Mortal Kombat 11 foi concluído no ano passado com o objetivo de iniciar o trabalho em qualquer próximo projeto.











Antes de Mortal Kombat 11 ser lançado oficialmente, um vazador conhecido como “r00000r” conseguiu lembrar detalhes não revelados sobre Mortal Kombat 11. Aparentemente, r00000r está de volta mais uma vez para nomear um personagem da tradição de Mortal Kombat que gostamos. Eu ouvi enquanto. Com base no texto de r00000r, está implícito que este lutador será jogável em Mortal Kombat 12. Lembre-se de que revelaremos Possível vazamento atrás do ponto.



















“Ah, Riku apareceu,” r00000r disse de repente ao acaso Tópico de perguntas frequentes sobre jogos. “Vejo você ano que vem.”





Notavelmente, Reiko não é jogável ou mesmo relevante desde Mortal Kombat Armageddon. A única aparição jogável de Reiko foi Mortal Kombat 4 (e ouro), o jogo em que ele apareceu pela primeira vez.





Como tal, Reiko não é exatamente o lutador mais popular da história de Mortal Kombat. Dizer que Rico está “de volta” certamente seria uma opção interessante se tudo isso fosse apenas inventado.





Devido a Reiko terminar em Mortal Kombat Gold, tem havido uma teoria dos fãs de que Reiko é na verdade Shao Kahn. No entanto, essa teoria acabou sendo provada errada quando Shao Kahn e Reiko apareceram como personagens jogáveis ​​em Mortal Kombat Armageddon.





Parece que Reiko evoluiu para uma espécie de fã de Shao Kahn desde então. Há uma forte indicação do desejo de Rikuo de se tornar o sucessor de Shao Kahn.













Reiko serviu como general no exército de Shao Kahn e também fez parte da Irmandade das Sombras de Shinnok. Sua gama de movimentos consiste em usar estrelas cadentes como projéteis, teletransporte, flip-kicks, ombreiras, e ele ainda usa uma maquete do martelo de Shao Kahn.





Voltando ao histórico de r00000r com vazamentos de Mortal Kombat 11, ele foi capaz de revelar detalhes sobre Cetrion (recém-chegado), Kollector (recém-chegado), Noob Saibot e Shang Tsung.





Em relação a Cetrion, r00000r aparentemente mencionou que ela era uma “nova personagem monstro feminina” cujo nome começava com “Cet” e terminava com “n”. Claro, já sabíamos sobre a parte “Cet” devido a um vazamento do minerador de dados beta.





A partir de agora, não se sabe o que r00000r significa quando dizem “até o próximo ano”. Os desenvolvedores não revelarão Mortal Kombat 12 até 2023 ou o jogo simplesmente será lançado em 2023?





No final, temos que tratar cada derramamento com um grão de sal. É importante lembrar que, embora haja muitos sinais de que a NetherRealm Studios está trabalhando em Mortal Kombat 12, não sabemos ao certo qual será o próximo projeto deles.





Resta-nos ver como corre. Até então, estamos jogando o jogo de espera com informações oficiais sobre o próximo projeto da NetherRealm Studios.