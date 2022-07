Lea Michele vai estrelar Funny Girl após morte de Beanie Feldstein

Comente esta história Suspensão

doce da vida Hoje, Lea Michele. Em 6 de setembro, a atriz substituirá Penny Feldstein no revival da Broadway de “Funny Girl”. Michelle – uma conhecida fã ferrenha de Barbra Streisand, que cresceu como Fanny Price no palco em 1964 – fez um cover memorável do hino da série “Don’t Rain on My Parade” em A primeira temporada do programa de TV Glee. Mais tarde, ele cantou a música no Tony Awards de 2010. Ela expressou publicamente seu desejo de desempenhar o papel Durante um talk show Anos atrás, ela estava impressionando as redes sociais com a ideia de assumir a responsabilidade e estava Rumores para realizar a substituição Desde o anúncio da saída de Feldstein.

Michelle tem uma história com Fanny Price. Sua personagem de “Glee”, Rachel Berry, interpretou muitas das músicas de “Fanny Girl” no programa e até conseguiu o papel em um renascimento do universo fictício. Segunda-feira à tarde, depois que a história se tornou realidade, Michelle escreveu no Instagram Que “um sonho tornado realidade é um eufemismo”.

Funny Girl, uma produção aclamada pela crítica adaptada em um filme de sucesso estrelado por Streisand em 1968, foi revivida no final de abril após anos de rumores e atrasos subsequentes. Depois que Feldstein fez uma pausa no show porque ela Ele testou positivo para o coronavírusela anunciar Em junho, sua última apresentação será em 25 de setembro. Produção confirmou a notícia No Twitter, ele acrescentou que a atriz Jane Lynch, que interpretou a Sra. Price, também estará fora na época.

Feldstein então compartilhou uma declaração Postado no Instagram A noite de domingo estava saindo de "Fanny Girl" no final de julho – dois meses antes da data originalmente anunciada. Ela atribuiu sua partida antecipada – um evento muito incomum na Broadway – à decisão da produção de "levar o show em uma direção diferente".

“Eu nunca vou esquecer essa experiência e do fundo do meu coração, quero agradecer a todos que vieram ao August Wilson [Theatre] Pelo amor e apoio que você mostrou a mim, à equipe e à nossa incrível equipe.” “As pessoas com quem eu gostei de dar vida a Funny Girl todas as noites, dentro e fora do palco, são seres humanos notavelmente talentosos e excepcionais.”

Lynch agora sairá mais cedo do que o planejado, jogando em 4 de setembro, e Price interpretará a quatro vezes indicada ao Tony, Toveh Feldschuh. (Preparando-se Julie Pinko interpretará Fanny Price em agosto e às quintas-feiras a partir de setembro.)

O filme “Funny Girl” recebeu críticas amplamente negativas. Coleção Frank Rizzo Referente à chamado de “fraco”. Jesse Green do The New York Times argumentar Esse avivamento “mostra por que demorou tanto”. Embora notando sua natureza ardente, os críticos criticaram as habilidades vocais de Feldstein, particularmente em contraste com as de Streisand.

Peter Marks do The Washington Post anunciante que, “Enquanto, por exemplo, você teria acreditado totalmente que Streisand era uma estrela, com Feldstein, sua primeira crença é que ela acredita Ela é uma estrela.”

De acordo com estatísticas semanais da Broadway League, uma organização comercial, “Funny Girl” August Wilson preencheu uma capacidade de 97,8% em meados de maio, possivelmente devido à força de vendas pré-revisão. No início de julho, esse número havia caído para menos de 75%.