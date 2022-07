Lawrence está agora em Portugal antes do jogo do Sunderland

Tom Lawrence chegou a Portugal para conhecer o Rangers após a sua mudança para o clube.

O antigo capitão do Derby vai agora defrontar o Sunderland, no Algarve, quando a equipa de Giovanni van Bronkhorst disputa o seu primeiro amigável da época perante os adeptos, no sábado à noite.

Lourenço, 28 anos Sob Wayne Rooney, que desfrutou do melhor período de sua carreira no Derby e está ansioso por mais estabilidade, ele seria uma aquisição muito interessante, mas após seus problemas muito divulgados no Pride Park nos últimos tempos, os Rams receberam pontos deduções. Eventualmente relegou-os para a Liga 1.

Isso marcaria o fim da lenda do Man United Rooney e Lawrence nascido em Wrexham.

📽️ Aqui está uma primeira olhada na nova contratação do Rangers, Tom Lawrence, quando ele chega a Portugal para se juntar aos seus companheiros de equipe, enquanto os preparativos da pré-temporada continuam 👇 pic.twitter.com/wjOaafJlXX — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) 8 de julho de 2022

O internacional galês foi citado como completando sua contratação no Ibrox, “Estou muito feliz por me juntar ao Rangers e estou animado para começar.”

“O clube é conhecido em todo o mundo por sua história, sucessos e torcida e estou ansioso para fazer parte disso daqui para frente e jogar na frente dos torcedores do Ibrox”.

Incentivos

Trará golos à equipa e substituirá alguma versatilidade na saída Joe Arribo.

Seja jogando como ala, como meio-campista avançado ou como ‘falso nove’, Tom Lawrence é mais do que capaz de causar impacto na Premiership escocesa e está animado com a perspectiva do futebol europeu com o Rangers ainda a quatro jogos de distância. Outro retiro longe do fascínio da Liga dos Campeões ou, no mínimo, da Liga Europa.

Será avaliado pelos treinadores amanhã, após conhecer o seu novo treinador e companheiros de equipa, horas antes do pontapé de saída, às 20h00, no Estádio Municipal de Albufeira.