Lapid participa do próximo protesto antigovernamental enquanto membros da coalizão atacam a Suprema Corte

Momentos depois que o Supremo Tribunal de Justiça desqualificou seu líder para um cargo de gabinete, o partido Shas emitiu uma declaração acusando o tribunal de tomar uma decisão “política” que minou a vontade dos 400.000 eleitores do Shas.

Hoje, o tribunal efetivamente considerou a eleição sem sentido. A decisão do tribunal é política e manchada com excessiva irracionalidade”, dizia o comunicado.

O líder do Shas, Aryeh Deri, um infrator financeiro reincidente, foi recentemente condenado por delitos fiscais em janeiro passado e deixou o Knesset como parte de um acordo judicial no qual prometeu se aposentar da vida política. Em vez disso, ele voltou ao Knesset à frente dos 11 assentos do Shas em novembro e, em dezembro, a coalizão acelerou a legislação para abrir caminho para os cargos do Ministério do Interior e da Saúde.

“Todo o movimento Shas está horrorizado com a decisão arbitrária e inédita do Superior Tribunal de Justiça, contrária à lei e à justiça, e a considera uma grave violação do direito de votar e ser eleito, que é a alma da democracia”, disse. A declaração de Shas continua.O partido também prometeu avaliar seus próximos passos, prometendo consultar seus rabinos sobre como lidar com a decisão do Tribunal.

No início deste mês, o ministro da Justiça Yariv Levin propôs legislação para anular o teste de razoabilidade pelo qual o tribunal anulou as nomeações de Deri, e a decisão provavelmente pressionará a coalizão a acelerar esta ou outra solução para restaurar o status de Deri como ministro.

A decisão também ocorre no contexto de uma batalha mais ampla pela reforma judicial apoiada pelo Shas, e é o ponto culminante de décadas para o partido ultraortodoxo Mizrahi lamentando ignorar um tribunal que não reflete seu modo de vida.

“Grandes segmentos da sociedade israelense hoje se sentem excluídos pelo tribunal”, disse Shas em um comunicado.