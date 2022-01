Lançamento do 5G: o que os consumidores precisam saber à medida que a Verizon e a AT&T expandem a cobertura esta semana

AT&T e Verizon esta semana estão expandindo o serviço 5G na maior parte dos EUA, fornecendo velocidades de internet mais rápidas e maior capacidade. Apesar disso desacordo geral Entre as transportadoras e companhias aéreas que interromperam voos e atrasaram a implantação do sistema perto de alguns aeroportos, a implantação mais ampla continua conforme planejado.

Aqui está o que você precisa saber sobre a AT&T-Verizon Enhanced Network.

O que está acontecendo?

Na quarta-feira, a AT&T e a Verizon ativarão um novo lote de espectro sem fio que disponibilizará o serviço 5G para mais pessoas em mais partes do país.

Todas as três principais operadoras de celular foram lançadas nos Estados Unidos serviço 5G em suas redesMas os clientes da T-Mobile desfrutaram das velocidades mais rápidas na maioria das regiões, de acordo com a indústria Análise. No ano passado, a AT&T e a Verizon gastaram quase US$ 70 bilhões para comprar uma parte do espectro sem fio chamado banda C, que cobre frequências de 3,7 a 4 gigahertz (GHz).

A banda C, também conhecida como “banda média”, está localizada em um local agradável que permite que os sinais cubram uma grande área geográfica e, ao mesmo tempo, conexões rápidas. Nas extremidades superior e inferior do espectro, há um equilíbrio entre a velocidade da Internet e a cobertura geográfica. Frequências mais altas fornecem velocidades mais rápidas, mas permitem cobertura geográfica relativamente pequena, enquanto frequências mais baixas operam em uma área muito mais ampla, mas não são muito mais rápidas do que as redes 4G atuais.

Um porta-voz da AT&T comparou a operação da banda C a uma expansão de rodovia. “A rodovia já está lá e a C-Band está adicionando mais faixas à rodovia”, disse ele. “Você pode ir em uma rodovia de cinco pistas mais rápido do que em uma rodovia de duas pistas.”

Qual é a velocidade?

A diferença entre 5G e 4G é como a diferença entre baixar três ou quatro filmes em três minutos e fazer o mesmo download em 15 minutos, Peter Resavi, analista de longa data do setor de telecomunicações e presidente da empresa Pesquisa Resavi, para CBS MoneyWatch.

Além de conexões mais rápidas, o 5G “tem a capacidade de suportar um grande número de usuários envolvidos em aplicativos de banda larga simultaneamente”, disse ele.

enquanto se esgueirando Olhar Da rede de banda C da Verizon no final do ano passado, um analista relatou velocidades que excederam 800 megabytes por segundo (Mbps), e a Verizon relatou velocidades mais rápidas durante outros testes. Isso torna o 5G cerca de 10 vezes mais rápido que as velocidades atuais nas redes 4G LTE.

Quem é o beneficiário?

Clientes Verizon e AT&T, nenhum dos dois possui banda C usada Até agora, veremos a maior diferença. Possui Verizon Ele disse Ela planeja cobrir 100 milhões de pessoas até o final de março com seu serviço 5G, que a empresa chama de “5G Ultra Wideband”.

AT&T tem Ele disse Que até 75 milhões de clientes poderão acessar o serviço 5G aprimorado até o final do ano.

O que os clientes da AT&T e da Verizon devem fazer?

Para acessar o 5G na banda C, os consumidores devem ter um dispositivo que suporte uma rede 5G e um plano que permita o acesso 5G. Se você comprou seu telefone em algum momento de 2021, provavelmente deve ficar bem.

“Qualquer dispositivo, qualquer smartphone que alguém comprou em 2021 terá suporte 5G”, disse Resavi.

Os seguintes dispositivos funcionarão com redes AT&T e Verizon 5G, de acordo com cnet:

Fontes do iPhone 12 e iPhone 13

Linha Galaxy S21 que inclui Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Flip 3

Galaxy A13 5G

iPads que suportam redes 5G

Alguns telefones mais antigos também receberão atualizações de software para acessar a rede 5G, embora não esteja claro qual.

AT&T tem um arquivo Lista Uma das cidades e locais onde a rede 5G estendida está disponível.

Os clientes da AT&T e da Verizon devem garantir que seus dispositivos tenham o software mais recente, mas, caso contrário, não precisam fazer nada de especial para acessar o serviço 5G atualizado. Um indicador aparecerá na barra superior da tela para mostrar quando o dispositivo está usando a rede 5G.

Qual é o custo do serviço estendido?

A AT&T oferecerá serviço de banda C, que chama 5G+, com seus antigos planos ilimitados (listados aqui), bem como Unlimited Starter, Unlimited Extra e Unlimited Elite. A Verizon na semana passada atualizou seus planos para disponibilizar o 5G estendido para todos Ilimitado Planos, exceto para o nível de preço mais baixo, 5G Start.

E os perigos de voar?



Na terça-feira, a Verizon e a AT&T concordaram com isso Não opere algumas torres de banda C em alguns aeroportos dos EUA – pelo menos por enquanto – devido a preocupações das companhias aéreas de que os sinais possam interferir nos aviões.

Embora a mudança signifique que a expansão 5G inicialmente não será tão extensa quanto o planejado, não piorará o acesso para quem atualmente possui 5G, disse Rysavy.

“Qualquer coisa que funcione hoje não vai piorar amanhã”, disse ele.

No entanto, o atraso significa que perto de certos aeroportos, os usuários não se beneficiarão do desempenho atualizado.

“A longo prazo para os consumidores, isso será uma coisa ruim”, disse Resavi. “Na medida em que os aeroportos são apenas um subconjunto da área de cobertura total, são lugares onde as pessoas desejam velocidades mais altas”.

Além dos panfletos, muitos americanos vivem dentro de uma área de uma milha de 50 principais aeroportos Você também não terá 5G de banda média por mais seis meses. Isso deixa muitas pessoas em áreas densamente povoadas. como quartzo mencionado Na semana passada, moradores perto do Aeroporto LaGuardia em Queens, Nova York, pessoas na Strip de Las Vegas e escritórios de empresas de tecnologia em San Jose, Califórnia, serão excluídos da start-up até pelo menos julho.

