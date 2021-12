Lançado o telescópio espacial James Webb: atualizações ao vivo

refrescar

JWST Flight Packed

(Fonte da imagem: ESA-M.Pedoussaut)

No sábado, 11 de dezembro, a Arianespace mobilizou o Telescópio Espacial James Webb da NASA para o lançamento e instalou o telescópio espacial no topo de seu foguete Ariane 5 para o lançamento planejado do Centro Espacial da Guiana em Kourou, Guiana Francesa.

A data real de lançamento do Telescópio Espacial Webb permanece incerta, com a NASA e a Arianespace atrasando seu lançamento (provisoriamente marcada para 22 de dezembro) para o mais tardar em 24 de dezembro. Os planos de lançamento de Webb devem ser atualizados até sexta-feira, 17 de dezembro, de acordo com a NASA.

A NASA e a Arianespace pretendiam originalmente lançar o Telescópio Espacial Webb em 31 de outubro e o atrasaram várias vezes devido à integração e outros problemas. Fique atento a este espaço para atualizações sobre a nova data de lançamento da empresa para o Telescópio Espacial James Webb.